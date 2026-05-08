Comunitatea sibiană era îngrozită, în urmă cu un an, din cauza unui eveniment teribil. Un bărbat, angajat ca muncitor de întreținere la o școală din Cisnădie, era acuzat de viol și agresiune sexuală. Individul a ajuns în fața oamenilor legii după ce a săvârșit faptele asupra unei minore de 13 ani, iar în cursul zilei de vineri și-a primit condamnarea.

Elevă violată în școală

Un individ în vârstă de 62 de ani, angajat ca muncitor de întreținere la Școala nr. 3 din Cisnădie, a violat și agresat sexual o elevă în vârstă de 13 ani chiar în incinta unității de învățământ. Faptele au fost săvârșite în iunie și septembrie 2024, respectiv aprilie 2025. Procurorii explicau, în urmă cu un an, că individul, în timp ce se afla la locul de muncă, respectiv în vestiarul școlii, a întreținut un act sexual oral cu victima în vârstă de 13 ani, elevă în cadrul aceleiași instituții de învățământ, care nu avea la acel moment capacitatea intelectuală de a consimți sau de a înțelege consecințele unui act sexual și nici reprezentarea faptei comise.

Condamnat la 15 ani după gratii

Individul a fost reținut imediat, iar ulterior a fost plasat în arest preventiv, măsură menținută pe toată perioada procesului. În cursul dimineții de vineri, 8 mai, el și-a aflat sentința.

Magistrații Judecătoriei Sibiu au stabilit o pedeapsă de 13 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor, dar și o pedeapsă de 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor (două acte materiale). Cele două pedepse principale aplicate inculpatului au fost contopite, astfel că el va sta în închisoare 15 ani. După ce va fi eliberat, timp de 5 ani nu va mai avea voie să se angajeze pe funcția de muncitor de întreținere la nicio unitate de învățământ. De asemenea, nu va avea voie să se apropie de victimă sau să vorbească cu ea.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, bărbatul a fost obligat să plătească daune morale copilei, în valoare de 125.000 de lei, dar și daune materiale, în valoare de 3.750 lei.

De menționat este faptul că sentința nu este definitivă, iar individul are dreptul să facă apel în termen de 10 zile de la pronunțare.