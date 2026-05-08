Pe scurt: Concursul de Titularizare 2026 din Iași oferă foarte puține posturi stabile. Candidații trebuie să respecte noi reguli, inclusiv evaluarea psihiatrică obligatorie.

În județul Iași, concursul național de angajare în învățământul preuniversitar scoate la bătaie 1.658 de posturi, însă doar 132 dintre acestea sunt titularizabile, adică permit angajarea pe perioadă nedeterminată.

Procentul posturilor titularizabile ajunge astfel la aproape 8%, potrivit Edupedu.ro, care citează datele publicate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Iași la data de marți, 5 mai 2026.

Restul de 1.526 de posturi sunt disponibile doar pe perioadă determinată. Dintre acestea, 194 sunt posturi rezervate, iar 1.332 sunt vacante. Aproape jumătate dintre posturile rezervate, respectiv 94, se află în unități de învățământ din municipiul Iași.

Înscrierile la concursul național de Titularizare 2026 se desfășoară în perioada 6-18 mai 2026, conform calendarului oficial. Candidații trebuie să depună dosarele la centrele de înscriere stabilite de inspectoratele școlare.

Printre documentele obligatorii se numără:

fișa de înscriere,

copii după actele de identitate,

certificatele de naștere și căsătorie (dacă este cazul),

actele de studii, certificatele de absolvire a modulului psihopedagogic,

adeverințe privind vechimea la catedră,

avize medicale

cazierul judiciar.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a transmis că, în mod excepțional, candidații pot prezenta în perioada de înscriere doar documentul medical emis de un medic sau cabinet de medicina muncii, care să ateste că sunt apți pentru activitatea didactică. Certificatul medical complet va trebui depus ulterior, la semnarea contractului individual de muncă.

Începând cu această sesiune, toți cei care doresc să lucreze în învățământ : profesori, personal didactic auxiliar și personal administrativ – vor fi evaluați psihiatric, potrivit unui ordin comun al miniștrilor Educației și Sănătății (nr. 55/3.335/2026), publicat în Monitorul Oficial. Regula se aplică și pentru funcțiile de conducere din școli și grădinițe.

Concursul de Titularizare 2026 a fost deblocat printr-o ordonanță de urgență adoptată de Guvern în ședința din joi, 16 aprilie, după ce fusese suspendat prin Legea 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, în iulie 2025. Detalii despre catedrele disponibile au fost publicate anterior, iar profesorii au aflat pe 25 februarie ce catedre sunt libere.