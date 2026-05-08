Agenții AJVPS Sibiu au descoperit și scos, joi noapte, mai multe plase din barajul de la Arpașu, în timpul unei acțiuni desfășurate în perioada de prohibiție.

Potrivit reprezentanților asociației, plasele aveau o lungime totală de câteva sute de metri și au fost recuperate cu dificultate din cauza vântului puternic.

„Paznicii au găsit plasele pe Barajul Arpaș și le-au scos. Poate erau 300-400 de metri. A fost vânt puternic și le-au scos greu. Nu aveau pește prins, decât cel din filmarea postată. Posibil să fi fost întinse cu scurt timp înainte să le găsim”, a transmis Romeo, reprezentant al AJVPS Sibiu.

Până în 7 iunie inclusiv, în toată România este în vigoare perioada de prohibiție. În acest interval, pescuitul este interzis pentru toate speciile din zonele colinare și de șes.

Perioada de prohibiție are rolul de a proteja reproducerea peștilor și de a menține echilibrul ecosistemelor acvatice. În această perioadă, peștii își depun icrele și își refac resursele biologice după reproducere.

Reguli de respectat:

Pescuitul este complet interzis în toate habitatele naturale.

Pescuitul recreativ sau atingerea altor viețuitoare acvatice în această perioadă sau în zone protejate se sancționează cu amendă între 6.000 și 10.000 lei și cu reținerea și suspendarea permisului pentru 120 de zile.

Distrugerea icrelor sau pescuitul reproducătorilor în perioada prohibiției constituie infracțiuni și se pedepsește cu 2-5 ani de închisoare și interzicerea pescuitului între 2 și 4 ani.

Dacă cineva a văzut persoane pescuind ilegal, e important să raporteze imediat incidentul. Sesizările făcute rapid ajută la prinderea autorilor.