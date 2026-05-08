Pe scurt: Utilizatorii Ghişeul.ro sunt ținta unor atacuri prin SMS cu link-uri false. Autoritățile recomandă să nu fie accesate aceste link-uri și să fie raportate incidentele.

Autoritatea pentru Digitalizarea României a avertizat vineri, 8 mai 2026, asupra unei campanii de fraude prin SMS care vizează utilizatorii platformei Ghişeul.ro.

Potrivit Rador, escrocii trimit mesaje text care conțin link-uri către site-uri false ce imită imaginea platformei, cu scopul de a fura date personale și bancare.

Autoritatea pentru Digitalizarea României a precizat că Ghişeul.ro nu trimite mesaje text pentru plăți sau actualizări de date. Utilizatorii care primesc astfel de mesaje sunt sfătuiți să nu acceseze link-urile și să raporteze incidentul la numărul de urgență cibernetică 1911.

Platforma Ghişeul.ro este folosită de mulți cetățeni pentru plata taxelor și impozitelor, inclusiv în Sibiu, unde sibienii pot plăti din nou taxele și impozitele prin ghișeul.ro.