Bugetul județului Sibiu a trecut „cu emoții” de votul consilierilor, vineri, într-o ședință marcată de conturarea unei noi alianțe la nivel local. PSD și AUR au făcut front comun împotriva proiectului, refuzând să susțină bugetul pe 2026, fapt ce a determinat conducerea PNL a Consiliului Județean să denunțe o tentativă de blocare a investițiilor și a funcționării instituțiilor subordonate.

Bugetul local al Județului Sibiu a fost estimat la venituri de 567,57 milioane lei și cheltuieli de 642,82 milioane lei. Diferența dintre venituri și cheltuieli, de 75,25 milioane lei, va fi acoperită din excedentul bugetar al anilor precedenți. Comparativ cu anul 2025, când bugetul județului a avut cheltuieli totale de 576,95 milioane lei, bugetul aprobat pentru 2026 este mai mare cu aproximativ 65,87 milioane lei, adică o creștere de peste 11%.

PSD și AUR s-au aliat în CJ Sibiu

Consilierii județeni s-au întrunit vineri, în ședință extraordinară, pentru a vota proiectul de buget. Din cei 32 de consilieri prezenți, doar 20 au fost de acord cu forma prezentată și au votat „pentru” aprobarea bugetului. Aleșii județeni de la PSD și AUR fie au votat „împotrivă”, fie s-au abținut.

După vot, președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, le-a mulțumit consilierilor care și-au dorit aprobarea proiectului, dar punctând că, și la nivel local, s-a creat o alianță între PSD și AUR.

„Proiectul a fost adoptat cu 20 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 6 abțineri. Au votat pentru consilierii PNL, FDGR și ADU. Au votat împotrivă și cu abținere consilierii PSD și AUR. (…) O alianță în Consiliul Județean împotriva bugetului județului făcută de colegii noștri de la AUR și PSD. Eu vreau să mulțumesc consilierilor care au înțeles că suntem aici să facem proiecte pentru buget, suntem aici ca instituțiile noastre să fie sprijinite ca să funcționeze, să își desfășoare activitatea în folosul cetățenilor județului, care au înțeles că un vot împotrivă sau o abținere la proiectul de buget ar fi dus Consiliul Județean și instituțiile în situația de a nu își putea desfășura activitatea, de a bloca investiții din județ. Prin urmare, le mulțumesc tuturor colegilor, în numele comunității, că au înțeles care este rolul lor în acest consiliu”, a precizat Daniela Cîmpean.

De menționat este faptul că, la începutul ședinței, consilierii PSD au anunțat că vor respinge proiectul de buget deoarece amendamentele trimise spre aprobare, care cuprindeau propuneri din partea primarilor din județ, nu au fost cuprinse în varianta finală a proiectului. „Noi am analizat proiectul de buget, în paralel cu amendamentele trimise spre Consiliul Județean, și nu am găsit, dintre propunerilor primarilor noștri de la PSD, vreun amendament care să fie cuprins în acest proiect de buget. Dacă ne înșelăm, să ne spuneți, pentru că altfel ne vedem nevoiți să respingem acest proiect de buget la vot”, au transmis consilierii PSD.