Pe scurt:
David Popovici a intrat în mijlocul copiilor și le-a dezvăluit mișcările sale de încălzire, la startul unei caravane sportive ce va ajunge în mai multe județe.
Agenția Națională pentru Sport a lansat oficial un proiect dedicat promovării mișcării și a unui stil de viață sănătos în rândul copiilor și tinerilor din România, potrivit Adevărul.
Momentul central al evenimentului a fost prezența campionului olimpic și mondial David Popovici, care a fost întâmpinat cu entuziasm de copii. Popovici a participat la o sesiune interactivă de încălzire, unde le-a prezentat copiilor exercițiile pe care le folosește în pregătirea sa și i-a încurajat să descopere bucuria sportului și importanța unui stil de viață activ.
La finalul activității, copiii au primit autografe și au făcut fotografii alături de campion, într-un moment apreciat de toți participanții.
Caravana ajunge și în județul Sibiu
Caravana sportului își va extinde traseul și în județul Sibiu, unde organizatorii își propun să aducă mai aproape de copii și tineri exemple de performanță, disciplină și perseverență. Prin întâlnirile cu sportivi consacrați și activitățile interactive pregătite în școli și comunități, proiectul urmărește să promoveze importanța mișcării și adoptarea unui stil de viață sănătos în rândul noilor generații din România.
Caravana sportului va ajunge în mai multe județe, cu sportivi de top
Proiectul continuă cu o serie de evenimente în mai multe localități din țară, unde sportivi cunoscuți vor interacționa cu elevii:
- luni, 19 mai 2026 – Buzău / Berca, Liceul Tehnologic „Sf. Mucenic Sava” – Cătălin Chirilă & David Busu
- miercuri, 28 mai 2026 – București, Școala Gimnazială nr. 280 – Vlad Covaliu
- duminică, 8 iunie 2026 – Prahova, Școala Gimnazială „Constantin Stere” – Ana Maria Brânză
- luni, 16 iunie 2026 – Giurgiu, Comana – Alina Dumitru & Virgil Stănescu
- miercuri, 18 iunie 2026 – Iași, Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu” – Florin Enache
Caravana va continua și în alte județe, inclusiv Harghita, Bacău, Dâmbovița, Neamț, Sibiu, Vâlcea și Alba, în școli și comunități unde sportul devine un instrument de incluziune și dezvoltare.
