Pe scurt: Bugetul județului Sibiu pe 2026 aduce investiții majore în sănătate, infrastructură și eficiență energetică, cu peste 141 milioane lei din fonduri europene.

Consiliul Județean Sibiu a aprobat vineri, 8 mai 2026, bugetul pentru anul în curs, cu o valoare totală de 642,82 milioane lei, potrivit Consiliului Județean Sibiu.

Bugetul este cu 11% mai mare față de cel din 2025, reflectând o creștere semnificativă a investițiilor, în special din fonduri europene nerambursabile.

Din suma totală, 300,97 milioane lei sunt alocate secțiunii de funcționare a Consiliului Județean Sibiu și a instituțiilor subordonate, iar 341,85 milioane lei sunt destinate investițiilor.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a declarat că alocările de la nivel național pentru funcționare sunt sub necesar, ceea ce va impune măsuri de reducere a cheltuielilor cu personalul, bunurile și serviciile.

„Avem o creștere de 43,55 milioane lei la capitolul dezvoltare față de anul trecut, datorată sumelor provenite din finanțări nerambursabile, ceea ce înseamnă că vom continua proiectele în curs și vom începe altele noi. Fondurile europene asigură cea mai importantă sursă de investiții, iar noi vom continua să urmărim și să accesăm fiecare nouă linie de finanțare disponibilă, pentru a susține dezvoltarea județului”, a transmis Daniela Cîmpean.

Valoarea investițiilor din fonduri europene depășește 141 milioane lei, la care se adaugă finanțări guvernamentale de 44,8 milioane lei. D

in bugetul general, cele mai mari sume sunt alocate pentru Sănătate – 167,62 milioane lei, Asistență și Protecție Socială – 156,48 milioane lei, Infrastructură de transport – 129,10 milioane lei, Învățământ special și Programul „Lapte-corn” – 40 milioane lei.

Pentru Agendele comunității, care susțin evenimente culturale, sportive și educaționale, au fost alocate 3,2 milioane lei.

Președinta Consiliului Județean Sibiu a mulțumit consilierilor FDGR, USR, PMP, Forța Dreptei și PNL pentru votul acordat bugetului, subliniind că fără această aprobare funcționarea și investițiile ar fi fost blocate.

Investiții majore în sănătate, infrastructură și eficiență energetică

Printre proiectele de investiții prevăzute în bugetul pe 2026 se numără eficientizarea energetică a Sălii Transilvania, a Pavilionului Administrativ și a Policlinicii Stomatologice a Spitalului Județean Sibiu, precum și a pavilioanelor Fizioterapie – Psihiatrie Copii, Secția V și Policlinica din cadrul Spitalului de Psihiatrie Sibiu și a Centrului Militar Județean Sibiu.

Lucrări de consolidare seismică sunt prevăzute pentru Pavilionul Central de la Spitalul de Psihiatrie, Secțiile Medicale I și II de la Spitalul Județean și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu.

În domeniul turismului, bugetul prevede reabilitarea și modernizarea Bazei Salvamont Bâlea Lac, construirea refugiului montan Prejba și a punctului de belvedere Bătrâna.

În ceea ce privește infrastructura rutieră, vor fi reabilitate și modernizate drumurile județene DJ 106E pe segmentul Săliște – Jina – limită județ Alba și DJ 106G pe segmentul Apoldu de Jos – Ludoș – Gusu – Dealul Bogatului. De asemenea, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu va fi dotat cu noi echipamente medicale.

Tot în ședința din 8 mai au fost aprobați noii indicatori ai investiției pentru eficientizarea energetică a Pavilionului C17 – Fizioterapie, Psihiatrie Copii din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu. Valoarea totală a proiectului este de 53,93 milioane lei cu TVA, din care contribuția Consiliului Județean Sibiu este de 9,09 milioane lei, iar restul sumei provine din fonduri europene nerambursabile prin Programul Regiunea Centru 2021-2027.

Noua valoare a fost determinată de creșterea cotei TVA de la 19% la 21% și de necesitatea conformării la normele ISU, prin amenajarea unor scări exterioare de evacuare și a unui adăpost de protecție civilă.

