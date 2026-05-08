Pe scurt: Imagini rare din satele județului Sibiu, surprinzând portul tradițional, sunt expuse online de Ziua Costumului Popular. Descoperă poveștile din spatele fiecărei fotografii.

Consiliul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu marchează Ziua Națională a Costumului Popular de România prin expoziția online „Poveștile portului tradițional românesc”. Potrivit instituției organizatoare, expoziția reunește 30 de reproduceri după fotografii alb-negru, transmise din generație în generație în familiile din satele sibiene.

Înainte ca ia, cătrințele, cămașa, ițarii, șerparul sau pieptarul înfundat să devină simboluri identitare, aceste piese de costum popular românesc erau purtate zilnic, adaptate la ritmul vieții și la anotimp. Fie că era vorba de muncă pe câmp, târguri, nunți, botezuri sau sărbători precum Crăciunul și Paștele, hainele tradiționale făceau parte din viața cotidiană. Expoziția online aduce în prim-plan povești autentice ale portului tradițional din județul Sibiu.

Imaginile provin din localități precum Agârbiciu, Axente Sever, Benești, Boian, Chesler, Curciu, Gura Râului, Jina, Poienița, Porumbacu de Jos, Romanești, Sebeșu de Jos, Tilișca, Turnu Roșu și Valea Viilor. Fiecare fotografie surprinde momente din trecut, de la tineri abia căsătoriți și feciori care plecau la armată, la familii întregi pozate în studiouri din oraș, într-o perioadă în care aparatul de fotografiat nu era accesibil oricui.

Alte imagini au fost realizate chiar în sate, surprinzând femei cărând coșuri, ciobani lângă turme, oameni cu căruța și caii sau comunitatea locală în toiul unei nunți. Schimbările sociale se reflectă în fotografii: alături de părinți în haine tradiționale apar feciori îmbrăcați în „haine nemțești”, iar preotesele combină poalele și cătrințele cu pălării de oraș. Există și fotografii cu tinere plecate ca slujnice la București, surprinse alături de doamnele în casele cărora lucrau, purtând fie elemente ale portului de acasă, fie haine elegante.

Fiecare piesă vestimentară are un rol bine definit, iar materialele, croiala și cusăturile reflectă nu doar localitatea de proveniență, ci și statutul social, vârsta sau momentul din viață al purtătorului. Multe dintre aceste fotografii sunt păstrate la loc de cinste, pe pereți, alături de icoane, menținând vie memoria celor de odinioară.

Expoziția online propusă de CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu readuce în atenție portul tradițional românesc ca expresie vie a culturii locale, nu doar ca obiect de muzeu. Ziua Națională a Costumului Popular de România este sărbătorită anual în cea de-a doua duminică din luna mai.