Pe scurt: Campania anticorupție din armata chineză a dus la condamnări la vârf și la destituirea a zeci de generali. Detalii despre sentințe și impactul asupra conducerii militare.

Doi foști miniștri ai apărării din China, Wei Fenghe și Li Shangfu, au fost condamnați la moarte cu suspendare pentru corupție, potrivit unei sentințe anunțate joi, 7 mai.

Informația a fost relatată de presa de stat și preluată de Adevărul.

Tribunalul militar i-a găsit vinovați pe cei doi de luare de mită. Sentințele prevăd pedeapsa cu moartea, dar cu suspendare de doi ani, urmând ca după această perioadă să fie comutate automat în închisoare pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Wei Fenghe, în vârstă de 72 de ani, a ocupat funcția de ministru al apărării între 2018 și 2023. Li Shangfu, 68 de ani, i-a succedat, însă a rămas în funcție mai puțin de opt luni în 2023.

Ambii au fost puși sub investigație în același an, în cadrul unei campanii anticorupție derulate de armata chineză.

Campania face parte din eforturile președintelui Xi Jinping de a consolida controlul asupra armatei și de a elimina corupția din rândul conducerii militare.

Potrivit surselor, epurările au afectat un număr semnificativ de ofițeri de rang înalt din Armata Populară de Eliberare.

Destituiri masive în rândul conducerii militare chineze din 2022

Un raport citat de presa internațională arată că, de la începutul anului 2022, zeci de generali au fost înlăturați, iar peste jumătate din pozițiile de conducere de top ale armatei au fost afectate de aceste schimbări. Conform unui raport publicat în februarie de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, 36 de generali și generali-locotenenți au fost destituiți oficial, iar alți 65 de ofițeri figurează ca dispăruți sau potențial destituiți.

În luna ianuarie 2026, generalul Zhang Youxia, o figură de top în ierarhia militară și apropiat al liderului chinez, a fost înlăturat din funcție. Zhang supraveghea operațiunile zilnice ale armatei, iar demiterea sa, împreună cu cea a locotenentului său, a amplificat percepția asupra unei restructurări profunde în interiorul armatei chineze.

După aceste demiteri, un editorial publicat de ziarul oficial „PLA Daily” i-a acuzat pe cei doi militari de top că au subminat autoritatea supremă a lui Xi Jinping, reiterând mesajul de toleranță zero față de corupție.