Două persoane din județul Sibiu s-au infectat cu hantavirus în ultimii cinci ani. Ambii pacienți au primit tratament și s-au vindecat complet.

Două cazuri de infectare cu hantavirus au fost depistate în ultimii 5 ani în județul Sibiu, potrivit informațiilor transmise de Direcția de Sănătate Publică (DSP) pentru Ora de Sibiu. Primul caz a fost înregistrat la Avrig, în 2022, iar cel de-al doilea caz a fost depistat în Cisnădie, în anul 2025.

Din fericire, ambii pacienți au primit tratament de specialitate și s-au vindecat. „În ultimii 5 ani, la nivelul județului Sibiu, au fost confirmate două cazuri de infectare cu hantavirus. Primul caz a fost depistat în anul 2022, la un bărbat din Avrig, situat în grupa de vârstă 45-54 de ani. Cel de-al doilea caz, depistat în 2025, este cel al unei femei din Cisnădie încadrată în grupa de vârstă 65-74 de ani. Ambii pacienți au fost tratați și s-au vindecat”, au transmis reprezentanții DSP Sibiu.

Hantaviroza, boală apărută în urma infectării cu o tulpină de hantavirus, este o afecțiune zoonoză, care se transmite de la animal la om. „Afecțiunea este transmisă în principal prin expunerea la excrețiile rozătoarelor infectate. Omul se poate contamina prin inhalarea aerosolilor din excrementele uscate, prin inoculare conjunctivală și prin leziuni ale pielii sau mușcătura de rozătoare. Principala metodă de prevenție împotriva infectării este evitarea contactului cu rozătoarele, cu excrementele acestora sau cu suprafețele atinse de acestea”, au adăugat reprezentanții DSP Sibiu.

În România, potrivit INSP, în perioada 2023–2026, la nivel național au fost înregistrate 15 cazuri: 4 în 2023, 3 în 2024, 7 în 2025 și unul în 2026. În ceea ce privește focarul de infecție de pe vasul unde au fost depistate 5 cazuri de hantavirus, OMS informează că acesta nu este începutul unei epidemii sau pandemii.

