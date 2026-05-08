Pe scurt: Costumul tradițional românesc va fi sărbătorit la Muzeul ASTRA cu acces gratuit și ateliere dedicate iei din Mărginimea Sibiului.

Muzeul ASTRA din Dumbrava Sibiului va oferi intrare gratuită tuturor vizitatorilor care poartă costum popular complet duminică, 10 mai 2026, cu ocazia celei de-a IX-a ediții a Zilei Naționale a Costumului Tradițional din România, potrivit Muzeului ASTRA. Accesul gratuit este valabil doar pentru cei care respectă portul tradițional integral: femeile trebuie să poarte ie, poale, șurț și cătrință sau foi, brâu, laibăr sau pieptar, iar bărbații cămașă, cioareci sau ițari, brâu, laibăr sau pieptar, clop sau căciulă.

Evenimentul se desfășoară în Muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului și pune accent pe valorificarea patrimoniului vestimentar tradițional specific comunităților locale. Vizitatorii sunt invitați la Gospodăria–atelier de țesere a straielor din lână din Tilișca, unde vor putea descoperi „Ia de Mărginimea Sibiului” și alte piese din patrimoniul muzeului.

Începând cu ora 11:00, muzeografii Elena Găvan și Alina Matei vor prezenta evoluția istorică, simbolistica și caracteristicile iei femeiești tradiționale din Mărginimea Sibiului. Această piesă vestimentară, cunoscută local drept „ie”, este considerată una dintre cele mai reprezentative din România, fiind apreciată pentru finețea și eleganța sa. De-a lungul timpului, ia din Mărginime a devenit un simbol al portului românesc și a fost adoptată și de alte comunități din Transilvania și din afara regiunii.

Prezentarea va fi completată de un atelier demonstrativ de cusut motive specifice iei de Mărginime, unde participanții vor putea observa tehnicile tradiționale de broderie și vor afla detalii despre semnificația fiecărui element ornamental.

Muzeul ASTRA subliniază importanța cunoașterii și promovării costumului tradițional, nu doar ca element de patrimoniu, ci și ca parte a identității comunităților locale. Evenimente similare dedicate tradițiilor și diversității culturale au mai avut loc în Muzeul în aer liber.

