CSC Șelimbăr dispută sâmbătă, 9 mai, la Cisnădie, un meci crucial cu FC Bacău, în ultima etapă din play-out-ul Ligii 2.

Pentru a își menține locul de baraj, CSC Șelimbăr are nevoie de victorie în ultima etapă din play-out-ul Ligii 2, cu FC Bacău, echipă pentru care meciul nu mai are nicio miză. ”Călăreții roșii” sunt la egalitate de puncte cu Olimpia Satu Mare, dar sunt avantajați de primul criteriu de departajare, astfel că o victorie îi duce la un ”baraj” de supravieuțuire cu CS Dinamo.

”Este cel mai important meci de până acum, care poate va decide soarta noastră în viitor. ne dorim enorm să continuăm în Liga 2, pentru asta va trebuie să tragem foarte mult sâmbătă, la Cisnădie. Vom da totul pentru victorie, așa ne consolidăm locul de baraj. Ca vor face rivalele naostre, nu putem controla” a declarat Eugen Beza pentru pagina oficială de socializare a clubului.

”Juniorii ar avea cel mai mult de câștigat”

Se anunță ploaie sâmbătă la Cisnădie, iar terenul poate fi o problemă în aceste condiții. ”Mă bucur că băieții au reacționat foarte bine pe fond de criză la Reșița, sunt foarte încrezător pentru jocul cu Bacăul, băieții trebuie să știe că suntem la mâna noastră. Echipa noastră reprezintă județul Sibiu în Liga 2, nu doar comunitatea din Șelimbăr, e un moment de cotitură. Dacă rămânem în Liga 2, partea juvenilă va avea mult de câștigat, pentru că CSC a rulat foarte mulți tineri sibieni, așa că tot județul trebuie să ne susțină, e o oportunitate foarte mare pentru juniori. Același lucru reprezintă și Hermannstadt pentru Sibiu, trebuie să lăsăm la o parte orgoliile și supărăile deoparte și sâmbătă să susținem Șelimbăr” a mai spus tehnicianul șelimbărenilor.

Cu două puncte peste Șelimbăr și Satu Mare, CSC Dumbrăvița este și ea implicată în ecuaia retrogardării. Timișenii au meci acasă cu CS Afumați și cu un egal se mențin în Liga 2. Teoretic, Șelimbăr se salvează direct dacă câștigă cu Bacău iar Dumbrăvița pierde cu Afumați, dar este un scenariu destul de dificil de realizat.