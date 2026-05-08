Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat vineri lista preliminară a jucătorilor din străinătate pentru o posibilă convocare la meciurile amicale din iunie, cu Georgia și Țara Galilor.

Gheorghe Hagi va redebuta pe banca naționalei în luna iunie, când România are progamate două amicale, la Tbilisi cu Georgia (2 iunie) și la București cu Țara Galilor (6 iunie).

Pe lista preliminară a jucătorilorncare evoluează în străinătate se regăsește și Ianis Stoica, jucător vândut în vara trecută de FC Hermannstadt în Portugalia, la Amadora. Cum se știe, sibienii au apelat la FIFA, pentru că Amadora nu a achitat încă niciun ban din suma de transfer, de 1,15 milioane de euro.

Ianis (22 ani) nu are nicio selecție la naționala de seniori, astfel că ex-sibianul ar putea debuta, dacă va fi inclus de Hagi pe lista finală.

Lotul final, din care vor face parte și jucători din campionatul intern va fi anunțat ulterior. Pe listă se poate afla și Kevin Ciubotaru, fundașul stânga de la FC Hermannstadt, chemat de Mircea Lucescu la ultima acțiune.

În toamnă vor începe meciurile oficiale din Liga Națiunilor, unde România va juca în Liga B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia.

Iată lista preliminară cu fotbaliștii care evoluează la cluburi din străinătate:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI:

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI:

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI:

Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).