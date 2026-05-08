O undă de șoc și revoltă străbate comunitatea iubitorilor de animale din Sibiu și Șelimbăr. Ceea ce părea a fi un incident izolat s-a transformat într-un fenomen alarmant: zeci de pisici și câini cad victime unei substanțe extrem de toxice – antigelul. În timp ce IPJ Sibiu desfășoară cercetări în mai multe dosare, mărturiile proprietarilor care își privesc animalele murind în chinuri sunt sfâșietoare.

În localitatea Șelimbăr, teama s-a instalat rapid după ce numărul animalelor găsite moarte a crescut alarmant de la începutul anului. Antigelul, folosit de persoane rău intenționate, este o „armă” perfidă: are un gust dulceag care atrage animalele, dar odată ingerat, provoacă insuficiență renală acută și hemoragii interne. Decesul survine în doar câteva ore, în dureri atroce.

Reprezentanții IPJ Sibiu – Biroul pentru Protecția Animalelor confirmă gravitatea situației. Conform datelor oficiale, în perioada 01.01.2026 – 23.04.2026 au fost înregistrate sesizări serioase.

„Sunt efectuate în continuare cercetări vizând posibila otrăvire a unui număr de 15 pisici pe raza localității Șelimbăr”, au precizat aceștia. Totuși, conform ultimelor date, nu au apărut încă noutăți concrete despre identificarea autorilor, spre disperarea locuitorilor.

Mărturii de coșmar: „A murit un alt suflet nevinovat lângă Profi”

Revoltată de indiferența autorităților și de cruzimea vecinilor, Paula, o localnică, a explodat pe rețelele de socializare după ce o pisică din zona supermarketului Profi a sfârșit tragic: „Îmi e scârbă deja de toți oamenii care otrăvesc animalele! Sper că sunteți fericiți acum că ați reușit să omorâți încă un suflet nevinovat cu antigelul! Pisica a făcut hemoragie internă și nu am reușit să ajungem în timp util la veterinar! Rușine să vă fie!”.

Eugenia, o altă sibiancă, privește cu speranță dar și cu teamă ancheta poliției: „Doamne ajută să se și rezolve! E macabru, sunt criminali în libertate. Sunt animăluțe, dar sunt suflețele”.

Pericolul s-a extins în Sibiu: Zonele Calea Dumbrăvii și Sub Arini, vizate

Nu doar Șelimbărul este sub asediu. Grigore L. trage un semnal de alarmă pentru toți posesorii de câini care își plimbă prietenii patrupezi în Sibiu, în special în zonele Cimitir, Calea Dumbrăvii, Parcul de lângă Pensiunea Rubin și Parcul Sub Arini.

Povestea sa este una tragică. Câinele său, Lord, a fost victima mâncării contaminate. „Vă spun din propria experiență. Cățelul meu, Lord, a fost victima unei astfel de cruzimi și, din păcate, acum numărăm împreună zilele care ne-au mai rămas. Durerea este greu de descris. Nu lăsați animalele să mănânce nimic de pe jos!”, a avertizat acesta.

„Au murit și trei câini ai vecinului”

Lia R. confirmă că fenomenul a lovit și animalele care stau majoritatea timpului în curte sau în casă. „Tocmai am trecut prin asta. Un cățel care stătea 80% din timp în casă, ieșea doar puțin la soare. Au murit și 3 câini ai vecinului, tot otrăviți, avem scrisoare medicală de la veterinar. Au fost la noi reprezentanții Protecției Animalelor, am dat declarații și ne-au promis că vor găsi nenorocitul”.

Mai mult, comportamentele suspecte au început să fie observate direct de cetățeni. Cristina P. relatează o scenă suspectă petrecută în zona Reșița: „Am văzut aseară o pungă subțire, legată la gură, conținând carne tocată de o culoare suspectă, plasată fix în locul în care se mai pune mâncare pentru maidanezi. A fost pusă de un tânăr ce a coborât scurt dintr-o mașină”.

Poliția Sibiu reamintește că uciderea animalelor cu intenție, fără drept, constituie infracțiune conform Legii 205/2004. Persoanele găsite vinovate riscă pedepse aspre cu închisoarea, între 2 și 7 ani.

Până la finalizarea anchetelor, posesorii de animale sunt rugați să fie extrem de vigilenți, să supravegheze atent plimbările și, la cea mai mică suspiciune de intoxicație (letargie, vărsături, tremur), să meargă de urgență la cea mai apropiată clinică veterinară.