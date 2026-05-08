Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație, produs în localitatea Vurpăr, pe strada Oituz. O fetiță a fost lovită de o mașină.
Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, o minoră în vârstă de 13 ani, domiciliată în localitatea Vurpăr ar fi traversat drumul prin loc nepermis, fără să se asigure și a fost acroșată de un autoturism condus pe strada Oituz de către un tânăr în vârstă de 25 de ani, domiciliat în localitatea Roșia.
În urma accidentului rutier, minora a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit SAJ Sibiu, fetița a suferit un traumatism de genunchi și unul de piramidă nazală.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.
Nu au fost mari probleme de trafic.
