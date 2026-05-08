Pe scurt: Trump a intermediat o încetare a focului între Rusia și Ucraina, valabilă între 9 și 11 mai, cu un schimb masiv de prizonieri. Zelenski a confirmat acordul, dar a criticat inițiativa Moscovei.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri, 8 mai 2026, un acord de încetare a focului de trei zile între Ucraina și Rusia, valabil din 9 până în 11 mai, care va include și un schimb de prizonieri. Potrivit DW, atât Moscova, cât și Kievul au confirmat armistițiul și schimbul de prizonieri.

Kremlinul, prin consilierul prezidențial Iuri Ușakov, a transmis că Rusia acceptă inițiativa propusă de președintele american. „Confirm acceptabilitatea pentru partea rusă a inițiativei propuse de președintele SUA, Donald Trump, privind o încetare a focului pentru un schimb de prizonieri de război între Rusia și Ucraina”, a declarat Ușakov presei.

Donald Trump a precizat pe rețelele sociale că armistițiul va dura de sâmbătă, 9 mai, până luni, 11 mai, și va presupune „suspendarea tuturor activităților militare, precum și un schimb de 1.000 de prizonieri din fiecare țară”. Trump a adăugat: „Sperăm că acesta este începutul sfârșitului unui război lung, mortal și greu. Negocierile continuă”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat la rândul său acordul privind armistițiul și schimbul de prizonieri. „Astăzi, în cadrul procesului de negociere mediat de partea americană, am primit acordul Rusiei pentru a efectua un schimb de prizonieri în formatul 1.000 pentru 1.000. Un regim de încetare a focului trebuie instituit pe 9, 10 și 11 mai”, a scris Zelenski pe platforma X.

Zelenski a emis și un ordin către armata ucraineană să nu atace Piața Roșie din Moscova în timpul paradei de Ziua Victoriei din 9 mai. „Pe durata paradei (de la ora 10:00, ora Kievului, pe 9 mai 2026), zona Pieței Roșii va fi exclusă din planul de utilizare a armelor ucrainene”, se arată într-un decret publicat pe site-ul președinției.

Deși ambele părți au anunțat unilateral încetări ale focului în trecut, fiecare a acuzat cealaltă parte de încălcarea armistițiilor. Eforturile conduse de SUA pentru un acord de pace au fost blocate în ultimele luni.

Statele Unite rămân dispuse să medieze, dar nu vor să piardă timpul

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că Washingtonul este în continuare pregătit să medieze între Rusia și Ucraina pentru a pune capăt războiului, dacă acest lucru poate duce la rezultate concrete. Rubio a subliniat însă că SUA nu doresc să piardă timpul dacă nu există progrese reale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că se așteaptă ca emisari americani să viziteze Kievul în următoarele săptămâni pentru a relansa negocierile privind încheierea conflictului, început odată cu invazia rusă la scară largă din februarie 2022.

Parada de Ziua Victoriei la Moscova va fi restrânsă din cauza amenințărilor

Parada tradițională de Ziua Victoriei din capitala Rusiei, Moscova, nu va include anul acesta defilarea vehiculelor militare pe Piața Roșie și nici participarea cadeților de la academiile militare de elită. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a explicat că această decizie a fost luată din cauza „amenințării teroriste” din partea Ucrainei. În unele regiuni ale Rusiei, festivitățile de Ziua Victoriei au fost anulate complet.

Anterior, Rusia a mai anunțat încetarea focului în Ucraina pentru Paștele ortodox.