O fetiță în vârstă de 1 an și 6 luni a fost transportată de urgență la spital după ce a căzut dintr-o mașină la Mohu. Micuța se afla în scaun special pentru transport, însă nu avea centura cuplată.

Polițiștii rutieri au intervenit la un accident de circulație produs pe strada Principală din localitatea Mohu. O copilă de nici 2 ani s-a accidentat.

„Din primele verificări efectuate de către polițiștii rutieri a rezultat faptul că, o minoră, în vârstă de 1 an și 6 luni, domiciliată în localitatea Mohu, aflându-se într-un scaun special pentru transportul copiilor, amplasat pe bancheta din spate a autoturismului, însă neavând centura de siguranță cuplată, ar fi deschis portiera autoturismului și a căzut din mașină pe carosabil. La momentul producerii accidentului rutier autoturismul era condus de către o femeie, în vârstă de 33 de ani, domiciliată în localitatea Mohu”, informează Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului rutier, fetița a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar în sprijin s-au deplasat la fața locului două echipaje SMURD. „Minora a suferit un traumatism cranian și a fost transportată la spitalul de pediatrie pentru investigații de specialitate”, transmite Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.