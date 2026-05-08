La ultima apariție pe teren propriu din acest sezon de Liga 3, ACS Mediaș 2022 și Inter Sibiu au pierdut!

În penultima etapă din play-out-ul Ligii 3, au curs golurile pe ”Obor”, acolo unde Inter, măcinată de probleme financiare a înfruntat pe Aro Muscelul Câmpulung.

Gazdele au început avântat și au condus cu 2-0, după reușitele lui Bărculeț (minutul 15) și Bîrză (minutul 17). Treptat, însă, elanul gazdelor s-a stins, argeșenii au revenit în meci și au redus din handicap prin Jarca în minutul 41.

După pauză, Muscelul Câmpulung a reușit remontada și a punctat de două ori, prin Șerban (minutul 51) din penalty și M. Iordache în minutul 53. Astfel, Inter a cedat cu 2-3 și așteaptă finalul sezonului și rezolvarea memoriilor de la FRF, care se adună treptat. În ultima etapă, echipa sibiană va juca la Tg. Jiu, cu CSM.

Nici ACS Mediaș nu s-a despărțit în cei mai fericiți termeni de fani, pierzând pe ”8 Mai”, 0-1 cu Unirea Bascov, echipă care se luptă pentru supraviețuirea în Liga 3.

Oaspeții au spus ”Tatăl Nostru” la vestiare și apoi au deschis scorul în minutul 22 prin Turcin, iar la pauză au intrat la cabine în avantaj. Medieșenii au forțat egalarea în repriza secundă, dar nu au reușit. Bascov s-a impus cu 1-0 și probabil cu aceste puncte va evita retrogradarea.

ACS Mediaș nu mai poate rata locul 5 la final, indiferent de rezultatul ultimului meci din campionat, cel de la Dăești, echipă deja retrogradată.