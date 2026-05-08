Pe scurt: Forțele speciale și elicoptere au fost mobilizate la Sinzig, unde mai mulți ostatici și infractori se află într-o bancă. Zona centrală a orașului a fost complet izolată.

Poliția germană a anunțat vineri, 8 mai 2026, că intervine la o luare de ostatici într-o sucursală Volksbank din orașul Sinzig, situat în vestul landului Renania-Palatinat.

Potrivit HotNews.ro, incidentul a fost semnalat în centrul orașului, iar autoritățile au declanșat o operațiune amplă de intervenție.

„Se crede în prezent că există mai mulți infractori și ostatici în interiorul băncii”, a transmis poliția într-un comunicat, precizând că situația este „stabilă”.

Operațiunea a început la ora 9:00, ora locală (10:00, ora României), iar la fața locului au fost mobilizate forțe speciale, ambulanțe și elicoptere ale poliției care survolează zona.

Conform primelor informații, în cursul dimineții de vineri, un transportor de bani a oprit în fața băncii, iar unul dintre angajați a coborât pentru a intra în sucursală. Un bărbat necunoscut l-ar fi interceptat și amenințat pe angajat. În prezent, răpitorul și angajatul s-ar afla în camera de valori a băncii.

În fața filialei Volksbank a fost instalat un dispozitiv masiv de forțe de poliție, iar mașina de transport valori se află încă la intrarea în bancă. Întreaga zonă centrală a orașului Sinzig a fost izolată, iar accesul publicului este restricționat.

Locuitorii din Sinzig au fost sfătuiți pe rețelele de socializare să evite centrul orașului, în timp ce operațiunea poliției este în desfășurare. Forțele de ordine continuă să gestioneze situația, menținând perimetrul securizat și monitorizând evoluția incidentului.