Sibiul va găzdui din sezonul viitor meciuri de SuperLiga și pentru o altă echipă decât Hermannstadt. Corvinul Hunedoara, formație care și-a asigurat miercuri seara promovarea matematică în primul eșalon, își va disputa partidele de pe teren propriu pe stadionul Municipal din Sibiu.

Hunedorenii au câștigat cu 2-0 partida cu FC Voluntari, din etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 2, și revin astfel în elită după o pauză de 34 de ani. Totuși, echipa antrenată de Florin Maxim nu poate evolua momentan pe stadionul din Hunedoara, arena neîndeplinind condițiile necesare pentru SuperLiga.

Clubul intenționează să se mute ulterior la Petroșani, însă nici stadionul de acolo nu este încă pregătit pentru omologare. Din acest motiv, Corvinul a ales ca soluție temporară stadionul lui FC Hermannstadt.

Potrivit digisport.ro, Corvinul ar urma să joace la Sibiu cel puțin în prima parte a sezonului viitor, până când arena din Petroșani va putea găzdui meciuri de SuperLiga. Mutarea este estimată pentru finalul lunii august sau începutul lunii septembrie, dacă lucrările și procedurile vor decurge fără probleme.