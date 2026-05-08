Pe scurt: Comisia Europeană reacționează la scumpirea combustibilului și blochează orice taxă suplimentară aplicată biletelor deja cumpărate. Măsura vizează inclusiv inițiativele unor companii low-cost.

Companiile aeriene nu au dreptul să perceapă taxe suplimentare pentru combustibil după achiziționarea biletului de avion, a avertizat Comisia Europeană vineri, 8 mai 2026, în contextul scumpirii accentuate a kerosenului generate de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit Mediafax.

Executivul european a publicat un document privind criza energetică din sectorul aviatic, în care precizează că perceperea retroactivă a unor taxe suplimentare, precum suprataxele pentru combustibil, „nu este permisă”.

„Companiile aeriene nu pot introduce în condițiile generale clauze care să le permită majorarea prețului biletului peste cel anunțat la momentul cumpărării, pe motiv că prețul combustibilului s-a dovedit mai mare decât era prevăzut”, a transmis Comisia Europeană.

Bruxelles-ul subliniază că regulile europene obligă operatorii aerieni să afișeze de la început prețul final al biletului, astfel încât pasagerii să nu fie confruntați ulterior cu costuri neașteptate. Această poziție vine după ce compania aeriană low-cost spaniolă Volotea a introdus un sistem prin care putea modifica prețul unui bilet deja cumpărat în funcție de evoluția costului combustibilului.

Mecanismul Volotea, lansat în martie sub denumirea „Fair Travel Promise”, permitea companiei să adauge cu până la șapte zile înainte de zbor o taxă suplimentară de până la 14 euro pe pasager și pe segment de zbor, dacă prețul kerosenului creștea peste anumite praguri. Dacă prețurile scădeau, compania promitea rambursări parțiale.

Directorul Volotea pentru Franța, Gilles Gosselin, a declarat că măsura este „transparentă”, „temporară” și funcționează „în ambele sensuri”, atât la creșterea, cât și la scăderea prețurilor.

Legalitatea sistemului introdus de Volotea este verificată în prezent de autoritățile franceze și europene, după mai multe sesizări venite din partea organizațiilor pentru protecția consumatorilor.

Situația apare pe fondul unor creșteri semnificative ale costurilor de operare pentru companiile aeriene, așa cum s-a întâmplat și la alte companii, după cum arată și scumpirile recente ale biletelor de avion.