Pe scurt: Accesul la serviciile digitale ANAF și Ministerul Finanțelor poate fi afectat timp de câteva zile din cauza lucrărilor de mentenanță. Utilizatorii sunt sfătuiți să se aștepte la întârzieri temporare.

Platformele IT gestionate de ANAF și Ministerul Finanțelor vor fi supuse unor lucrări de mentenanță programate în perioada 8–10 mai 2026, potrivit startupcafe.ro.

Intervențiile tehnice vor începe vineri, 8 mai, la ora 14:00 și vizează optimizarea infrastructurii care susține sistemele informatice utilizate de cele două instituții.

Ministerul Finanțelor a anunțat că aceste lucrări au ca scop îmbunătățirea performanței, creșterea securității și consolidarea stabilității operaționale a serviciilor digitale puse la dispoziția contribuabililor și instituțiilor partenere. În această perioadă, utilizatorii platformelor IT ar putea întâmpina disfuncționalități temporare sau întârzieri la accesarea unor servicii informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală.

„Având în vedere complexitatea operațiunilor tehnice, este posibil ca, în perioada imediat următoare finalizării lucrărilor, să fie înregistrate disfuncționalități temporare sau întârzieri în accesarea unor servicii informatice care susțin activitățile de trezorerie și administrare fiscală derulate de Ministerul Finanțelor și ANAF. Ministerul Finanțelor mulțumește pentru înțelegere și recomandă utilizatorilor să aibă în vedere posibile întârzieri temporare în accesarea serviciilor electronice, în perioada imediat următoare efectuării lucrărilor de mentenanță”, se arată în comunicatul oficial.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor și ai ANAF au precizat că echipele tehnice monitorizează permanent procesul de implementare a operațiunilor de mentenanță și vor interveni rapid pentru diminuarea eventualului impact și asigurarea reluării funcționării în condiții optime.

