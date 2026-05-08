Pe scurt: Vremea se schimbă radical în România: ANM avertizează cu două coduri galbene de furtuni și ploi abundente. Vezi ce zone sunt vizate și când se manifestă fenomenele periculoase.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 8 mai, două coduri galbene și o informare meteorologică pentru perioada 8-10 mai, avertizând asupra unor fenomene de instabilitate atmosferică accentuată în jumătate din țară.

Potrivit Mediafax, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, grindină și intensificări ale vântului, cu rafale ce pot atinge 60 km/h în Moldova, Oltenia și zonele montane.

Informarea meteorologică emisă de ANM este valabilă de joi, 8 mai, ora 12, până duminică, 10 mai, ora 10:00.

În acest interval, la munte, dar și în sud-vestul, sudul, centrul și estul țării, vor alterna perioadele cu instabilitate atmosferică. Fenomenele vizate includ averse moderate, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (35-50 km/h) și, pe arii restrânse, grindină. Cantitățile de apă acumulate în 3 ore pot ajunge la 15-30 l/mp, iar izolat se pot depăși 40-50 l/mp.

Prima atenționare cod galben vizează Moldova și Carpații Orientali și Meridionali

Prima atenționare cod galben este valabilă joi, 8 mai, între orele 12 și 22, și vizează cea mai mare parte a Moldovei, precum și zone locale din Carpații Orientali și Meridionali. În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 50-60 km/h și, izolat, grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp în 3 ore, iar local se pot înregistra 30-40 l/mp.

Al doilea cod galben afectează Oltenia și nordul Munteniei în 9 mai

Al doilea cod galben emis de ANM este valabil vineri, 9 mai, între orele 3 și 13, și acoperă cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul și nordul Munteniei. Și aici sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 60 km/h și grindină izolată. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar local se pot acumula 30-40 l/mp.

În afara intervalelor cu cod galben, vremea se va menține în general moderată ca intensitate, însă instabilitatea atmosferică va persista în cea mai mare parte a țării. Aceste avertizări vin după o perioadă cu variații bruște de temperatură și precipitații, așa cum a anunțat ANM și în alte prognoze recente, inclusiv vremea până la mijlocul lui mai.