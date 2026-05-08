Pe scurt: Din vara lui 2026, taxa de pod Giurgiu–Ruse se va putea plăti online, iar șoferii vor avea acces la benzi rapide dedicate. Măsura promite să reducă semnificativ cozile spre Bulgaria și Grecia.

Ministerul Transporturilor a anunțat că, începând din iunie 2026, taxa de pod Giurgiu–Ruse va putea fi achitată electronic, printr-un nou sistem denumit eTarifGiurgiuPod.

Potrivit Digi24, ordinul care introduce oficial această facilitate a fost publicat de Ministerul Transporturilor, iar platforma va permite plata online înainte de sosirea la frontieră.

Podul Prieteniei dintre Giurgiu și Ruse este una dintre cele mai tranzitate rute rutiere între România și Bulgaria, mai ales în sezonul estival, când mulți români se îndreaptă spre litoralul bulgăresc sau Grecia.

În ultimii ani, cozile la punctul de taxare au devenit o problemă majoră, în special în weekenduri și în perioadele de concedii.

Sistemul eTarifGiurgiuPod va permite plata online și acces rapid pe benzi dedicate

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a deschis, la 6 mai 2026, procedura de transparență decizională pentru modificarea Anexei nr. 3 din Ordinul ministrului Transporturilor nr. 1836/2018, care reglementează tarifele CNAIR. Proiectul introduce cadrul legal pentru implementarea sistemului electronic de plată eTarifGiurgiuPod, destinat traversării Podului Prieteniei Giurgiu–Ruse.

Platforma eTarifGiurgiuPod va fi disponibilă atât online, cât și prin aplicații mobile pentru Android și iOS. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare și categoria vehiculului, iar sistemul va verifica automat dacă există o taxă valabilă la momentul trecerii podului. Ministerul Transporturilor precizează că vor exista două benzi speciale pentru preplată, dedicate celor care achită online taxa înainte de sosire.

Bariera se va deschide automat dacă plata a fost efectuată cu cel puțin trei minute înainte de traversare, asigurând un flux rapid al traficului.

În 2026, tarifele pentru traversarea Podului Prieteniei rămân la nivelurile actualizate de CNAIR, diferențiate în funcție de categoria vehiculului și numărul de axe.

Pentru autoturisme (maximum 8+1 locuri), taxa este de 15 lei, echivalentul a aproximativ 3 euro.

Pentru autoutilitare de până la 3,5 tone, taxa este de 29 lei.

Pentru vehicule pentru transport persoane între 9 și 23 de locuri sau vehicule între 3,5 și 7,5 tone, taxa este de 58 lei.

Vehiculele între 7,5 și 12 tone plătesc 88 lei

Autocarele cu peste 23 de locuri și camioanele de peste 12 tone cu maximum 3 axe plătesc 122 lei.

Camioanele de peste 12 tone cu minimum 4 axe achită 180 lei.

Implementarea efectivă a sistemului de plată electronică depinde de semnarea și publicarea ordinului în Monitorul Oficial. După intrarea în vigoare a actului normativ, CNAIR va putea operaționaliza platforma eTarifGiurgiuPod și noile benzi dedicate pentru preplată.

În prezent, încasarea tarifului de trecere a podului peste Dunăre în sensul Giurgiu–Ruse se realizează prin opt benzi de tranzit pentru toate categoriile de vehicule, folosind un sistem de monitorizare, încasare și detecție fraudă, cu case de marcat conectate la camere de citire a numerelor de înmatriculare.

Plata se face cu card bancar sau numerar.

