Conflictul dintre pescarii sibieni și posesorii de rulote care au „colonizat” malurile Oltului la Porumbacu capătă o turnură oficială. Hidroelectrica S.A. intervine cu un set de precizări dure, care arată că zonele de protecție ale barajelor sunt ocupate prin încălcarea legii și prin acte de vandalism asupra bunurilor statului.

După ce pescarii au reclamat la începutul lunii aprilie faptul că malul Oltului a fost „confiscat” prin construcții improvizate (WC-uri, trepte săpate în pământ), Hidroelectrica S.A. a oferit un răspuns detaliat care clarifică regimul juridic al acestor terenuri. Concluzia este clară: ceea ce se întâmplă la Podul Glabocii și în alte zone similare este o serie de ilegalități în lanț.

Hidroelectrica: „Camparea este ilegală, indiferent de durată”

În ciuda convingerii multor proprietari de rulote că pot sta pe malul apei „pentru recreere”, Hidroelectrica explică faptul că digurile și lacurile de acumulare nu sunt zone de camping, ci infrastructură energetică protejată.

„Hidroelectrica S.A. consideră că instalarea unor tabere permanente de rulote, în zona lacurilor de acumulare asimilate prin lege ca albie minoră (inclusiv pe digurile de protecţie ale acestora), indiferent de perioada amplasării acestora, este nelegală”, se arată în poziția oficială a companiei.

Mai mult, compania avertizează că nici măcar pe malurile naturale situația nu este mai simplă: „Instalarea de rulote pe malurile naturale este permisă doar cu acordul/avizul deţinătorului terenului respectiv şi doar în afara zonei de protecţie”.

Fără taxe, fără regulamente: „Nu există drept de campare”

Pentru a tăia orice urmă de dubiu privind eventuale înțelegeri sau taxe plătite „la negru” pentru ocuparea locurilor, Hidroelectrica precizează:

„Este interzisă camparea în zonele precizate, atât pe termen limitat, cât şi pe termen nelimitat. De aceea, nu există un regulament intern sau o taxă care să permită acest tip de activitate pe malurile lacurilor de acumulare.”

Compania reamintește că, potrivit Legii Apelor , orice utilizare a albiilor minore fără autorizație de gospodărire a apelor constituie infracțiune.

Acte de vandalism: Lacăte distruse pentru accesul rulotelor

Poate cel mai grav aspect semnalat de Hidroelectrica este modul violent în care „turiștii” își asigură accesul în zonele restricționate. Deși digurile sunt protejate de bariere, acestea sunt forțate în mod repetat.

„Coronamentul digului nu are destinaţie de drum public, el fiind utilizat exclusiv pentru exploatarea și urmărirea construcţiilor hidrotehnice, accesul fiind restricţionat cu bariere lăcătuite. Deşi accesul este restricţionat, lacătele barierelor sunt periodic distruse, societatea noastră fiind cea care se îngrijeşte de înlocuirea lor atunci când această situaţie este identificată”, explică reprezentanții Hidroelectrica.

Practic, posesorii de rulote pătrund în zonele interzise prin distrugerea proprietății publice, o faptă ce poate atrage dosare penale.

Cine ar trebui să îi evacueze?

Deși Hidroelectrica notifică proprietarii să părăsească zona atunci când îi identifică, compania recunoaște că nu are putere de poliție, dar colaborează strâns cu autoritățile:

„Societatea noastră nu răspunde de identificarea acestora, neavând drept de control. De aceea, Hidroelectrica S.A. a colaborat permanent cu organele Jandarmeriei, Poliţiei sau a altor instituţii de control la acţiunile organizate pentru controlul acestor activităţi.”

Pescarii cer măsuri drastice

Pescarii sibieni care au ridicat problema, susțin că acești „rulotiști” nu sunt simpli turiști, ci persoane care ocupă locurile strategic pentru a pescui industrial, chiar și în prohibiție, transformând malul într-o afacere ilegală.(detalii aici)

Directorul AJVPS Sibiu, Romeo Stoicescu, a îndrumat deja pescarii să sune la 112 ori de câte ori văd nereguli. Conform Legii Apelor, utilizarea albiilor minore fără autorizație (cum este camparea cu rulote) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală.

Amenzi usturătoare și dosare penale pentru „stăpânii” malurilor

Nota de plată pentru cei care sfidează legea pe malul Oltului este una extrem de piperată. Pe lângă amenzile pentru pescuit în perioada de prohibiție, care pot ajunge la 10.000 de lei cu suspendarea dreptului de a pescui pentru 120 de zile, ocuparea ilegală a malurilor atrage sancțiuni suplimentare.

Conform Legii Apelor, utilizarea albiilor minore fără autorizație și distrugerea barierelor sau a lacătelor Hidroelectrica nu sunt doar contravenții, ci pot fi încadrate la infracțiuni, pedepsite cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă penală.

În plus, dacă „turiștii” sunt surprinși făcând braconaj asupra peștilor care depun icre, aceștia riscă închisoarea de până la 5 ani, autoritățile avertizând că toleranța va fi zero față de cei care transformă domeniul public în zonă rezidențială privată.