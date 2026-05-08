Pe scurt: Un nou ghid propus de Ministerul Mediului stabilește reguli stricte pentru amenajarea plajelor, limitând suprafața ocupată de șezlonguri și umbrele și impunând acces public neîngrădit la mare.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat vineri, 8 mai 2026, un ghid în dezbatere publică ce prevede ca șezlongurile și umbrelele să acopere maximum 70% din suprafața plajelor închiriate, restul spațiului urmând să fie rezervat obligatoriu plajei libere, pe nisip.

Documentul, elaborat împreună cu Ordinul Arhitecților din România, reprezintă prima etapă a unei reforme privind administrarea plajelor, potrivit AGERPRES.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că acest ghid este „primul pas prin care punem ordine într-un spațiu care a funcționat ani de zile fără reguli coerente”. Ea a subliniat că documentul vizează nu doar aspectul estetic, ci și accesul public real, echilibrul între interesul economic și protecția mediului, precum și predictibilitatea pentru operatorii de plaje.

„Analizăm inclusiv posibilitatea ca aceste principii să devină parte integrantă din contracte, astfel încât regulile să nu mai fie opționale”, a precizat ministrul.

Potrivit ministerului, ghidul stabilește reguli clare pentru organizarea plajelor, inclusiv menținerea unei zone continue de contact cu apa, care trebuie să rămână liberă de orice amplasamente, pentru a asigura circulația și accesul neîngrădit al tuturor utilizatorilor.

Limitarea utilizării șezlongurilor și umbrelelor la 70% din suprafața închiriată este menținută, iar restul spațiului va fi destinat plajei libere.

Secretarul de stat Elena Tudose a explicat că ghidul este un instrument practic, construit împreună cu specialiștii, care pornește de la realitatea din teren și oferă soluții concrete pentru organizarea plajelor.

„Îi încurajăm pe toți operatorii să îl consulte și să îl aplice în amenajările pe care le vor realiza în perioada următoare, mai ales în contextul noilor contracte pe termen lung”, a transmis Tudose.

În etapele următoare, vor fi dezvoltate soluții aplicate direct pe sectoare de litoral, cu randări și propuneri de organizare care să stea la baza viitoarelor documentații urbanistice.

Ghidul introduce reguli clare

Ghidul introduce reguli explicite privind tipul de construcții și amenajări permise pe plajă. Toate intervențiile trebuie să fie temporare, demontabile și reversibile, fără fundații permanente sau modificări ale structurii naturale a plajei. Sunt permise doar dotările strict necesare funcționării, precum dușuri, cabine, puncte de prim-ajutor, salvamar sau structuri ușoare pentru servicii de plajă.

Sunt descurajate amplasările haotice, ocuparea excesivă a plajei, blocarea perspectivelor către mare și extinderea liniară continuă a structurilor comerciale. Organizarea funcțiunilor trebuie să fie controlată, în zone bine definite, pentru a păstra deschiderea vizuală și caracterul natural al litoralului.

Accesul public devine un element central, ghidul prevăzând menținerea unor trasee pietonale clare și continue, fără blocaje, precum și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză într-un sistem coerent, adaptat fiecărei zone. Sunt încurajate soluții care facilitează accesul pentru toate categoriile de utilizatori, inclusiv persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii sau vârstnici.

Un capitol distinct este dedicat calității arhitecturale și materialelor utilizate

Ghidul recomandă folosirea unor materiale durabile și adecvate mediului marin, precum lemn tratat, metal sau textile naturale, și evitarea materialelor neconforme sau a culorilor agresive care afectează coerența vizuală a plajei. Intervențiile trebuie să fie integrate în peisaj și să contribuie la o identitate unitară a litoralului.

De asemenea, se introduce o diferențiere clară între tipurile de plaje – urbane, naturale sau rurale – pentru a adapta regulile la specificul fiecărei zone și a evita aplicarea unor soluții uniforme pe întreg litoralul.

Noul ghid, disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, acoperă șapte zone reprezentative ale litoralului: Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche, selectate pentru a reflecta diversitatea situațiilor existente și pentru a fundamenta reguli aplicabile la nivel național.