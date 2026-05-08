Pe scurt: Ministerul Educației vrea ca directorii de școli să ceară obligatoriu asistență juridică de la inspectorat pentru orice proces. Doar 42 de juriști deservesc peste 6.500 de școli la nivel național.

Toți directorii de școli vor avea inclusă în fișa postului obligația de a solicita consultanță și asistență juridică din partea inspectoratului școlar pentru toate procesele sau litigiile în care este implicată unitatea de învățământ, potrivit unui proiect de metodologie pus în consultare publică de Ministerul Educației. Informația a fost publicată de Edupedu.ro.

Proiectul vizează metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Potrivit documentului, directorii trebuie să ceară consultanță și asistență juridică de la ISJ/ISMB pentru toate procesele sau alte situații/litigii în care este implicată școala. În proiect se precizează:

„Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: jj) solicită consultanţă şi asistenţă juridică de la ISJ/ISMB pentru toate procesele sau alte situaţii/litigii în care este implicată unitatea de învăţământ.”

Această prevedere apare și în contractul de management, la secțiunea „alte drepturi şi obligaţii contractuale”: „c) solicită consultanţă şi asistenţă juridică din partea inspectoratului şcolar pentru toate procesele sau alte situaţii/litigii în care este implicată unitatea de învăţământ.”

În vechea metodologie, directorul avea doar dreptul, nu și obligația, de a solicita și primi asistență juridică din partea inspectoratului școlar în toate problemele de legislație sau litigii. Acum, potrivit proiectului, această solicitare devine o obligație explicită.

Până la data de marți, 22 aprilie, toate inspectoratele școlare au avut termen să transmită Ministerului Educației dacă directorii de școli au respectat această obligație, conform adresei Ministerului Educației nr. 26248 din 2 aprilie 2026.

La nivel național, există doar 42 de juriști în inspectoratele școlare, care deservesc aproximativ 6.500 de școli cu personalitate juridică. În prezent, școlile nu pot angaja juriști proprii, această funcție neexistând în lista posturilor din unitățile de învățământ. Consilierii juridici sunt angajați ai inspectoratelor școlare și, potrivit organigramelor, există câte un consilier juridic în fiecare județ.

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 5.726 din 6 august 2024, prevede la articolul 17:

„Consultanţa şi asistenţa juridică pentru unităţile de învăţământ de stat se asigură, la solicitarea scrisă a directorului, de către inspectoratele școlare, prin consilierul juridic. Directorul unității de învățământ de stat are obligația de a solicita consultanţa şi asistenţa juridică de la ISJ/ISMB pentru toate procesele sau alte situații/litigii în care este implicată unitatea de învățământ.”

Ministerul Educației a cerut inspectoratelor școlare să transmită toate procesele școlilor din ultimul an și jumătate și să precizeze pentru fiecare caz dacă directorii au solicitat consultanță și asistență juridică de la ISJ. Termenul limită pentru această raportare a fost miercuri, 3 aprilie 2026, după ce o adresă anterioară conținea erori.

Proiectul de metodologie pentru concursul de directori prevede și alte modificări, inclusiv o probă de evaluare a competențelor, o probă scrisă și un interviu împărțit în două etape. Notele candidaților pot fi contestate în cel mult două ore de la afișarea rezultatelor, cu excepția interviului, unde termenul de contestație este de 24 de ore.

