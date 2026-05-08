Pe scurt: Echipa de volei feminin U15 din Sibiu a obținut calificarea dramatică în semifinalele naționale, după un turneu echilibrat la Oradea.

ACS Champions Sibiu s-a calificat în Final Four-ul Turneului Final U15 de la Oradea, continuând lupta pentru medaliile naționale după trei zile de meciuri intense și echilibrate, potrivit unui comunicat transmis de club.

În ultimul meci al grupei, desfășurat joi, 7 mai 2026, echipa sibiană a pierdut în fața formației ProVolei Arad. Partida a fost marcată de oboseala acumulată și de presiunea mizei, iar echipa din Arad a reușit să se impună într-o atmosferă animată de suporteri implicați și fair-play de ambele părți.

Chiar dacă nu au obținut victoria în acest ultim meci, jucătoarele antrenate de Andrei Banciu și Sabin Sopa au reușit să se califice în semifinalele competiției datorită punctaverajului. Diferența favorabilă de doar opt puncte a fost decisivă pentru clasamentul final al grupei.

Majoritatea sportivelor sibiene participă pentru prima dată la un turneu final național la categoria U15, iar parcursul de până acum reflectă progresul clubului Champions Sibiu din ultimii ani.

Cu două victorii importante în grupă și o calificare obținută la limită, Champions Sibiu rămâne una dintre surprizele competiției și menține orașul Sibiu în lupta pentru medaliile naționale la această categorie de vârstă.

Un sprijin important pentru echipă a venit din partea părinților și suporterilor sibieni prezenți la Oradea, care au susținut formația la fiecare meci și au contribuit la atmosfera specifică unui turneu final.