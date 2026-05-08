În fiecare vineri dimineață, Piața Huet prinde viață. În jurul Biserica Evanghelică din Sibiu, mai mulți producători locali își întind mesele încărcate cu pâine caldă, plăcinte, produse lactate, miere bio, microplante și fructe românești. Sibienii vin la cumpărături, iar turiștii se opresc curioși să guste produse făcute „ca acasă”.

Mirosul de pâine proaspătă și plăcinte calde îi face pe mulți să se oprească încă de la intrarea în târg. La unul dintre standuri, plăcintele dispar rapid încă din primele ore ale dimineții: plăcinta cu ceapă costă 5 lei, iar cea cu mere sau brânză sărată ajunge la 6 lei. Sunt și variante cu vanilie și stafide, iar mulți cumpărători pleacă cu mai multe bucăți „pentru acasă”.

Tot aici, producătorii îi îmbie pe oameni cu pâine pe vatră, făcută la cuptor. „Noi așteptăm clienții cu o pâine bună de la brutăria lui Iulică. E pâine pe vatră, făcută la cuptor pe gaz. Foarte bună. Invităm lumea să guste și să aprecieze”, povestește Iulia.

Mierea de mană, la mare căutare

La standurile cu produse apicole, oamenii se opresc cel mai mult pentru mierea rară. Iulia Bălan, din Marpod, județul Sibiu, spune că produce de opt ani miere ecologică certificată și că mulți sibieni caută exact sortimentele care se găsesc greu. „Noi comercializăm produsele proprii apicole certificate ecologic. Avem șapte feluri de miere, în cantități mici și mari. Avem și preparate cu miere și polen crud. Sibienii cumpără de obicei ce este mai rar. De exemplu, mierea de mană și cea de salcâm sunt cele mai scumpe, pentru că sunt cantități foarte mici pe care le producem noi”, spune femeia.

Ea explică și de ce producția ecologică este mai dificilă decât cea convențională. „Când ai certificare ecologică nu poți să mergi oriunde cu albinele. Trebuie să ne ferim de boli și de zonele stropite. Agricultura este o meserie foarte frumoasă, dar și foarte grea. Eu am altă meserie la bază, însă aici e foarte mult efort fizic. Dar e frumos până la urmă. Faptul că avem o farmacie acasă la noi e cel mai bun lucru, mai ales când vedem câte boli circulă în lumea asta”, mai spune Iulia Bălan.

Microplante și salată bio

La câțiva pași distanță, un alt stand atrage atenția prin tăvi pline de verde intens. Sunt microplante crescute organic, aduse de Angheluță Viorel, fondatorul afacerii „The Green Fingers”. „Mai vin cei care cunosc despre ce este vorba și cumpără microplante. Sunt crescute din semințe certificate organic și se consumă în stadiul acesta, înainte să ajungă la maturitate. Au de până la 40 de ori mai mulți nutrienți decât plantele normale și nu au pesticide sau insecticide”, explică acesta.

Printre cele mai căutate sunt microplantele de ridiche rose și floarea-soarelui. „Le putem pune în salate, pe sandvișuri sau le putem mânca pur și simplu. Floarea-soarelui are gustul miezului din pălărie atunci când nu este ajunsă la maturitate. Sunt foarte sănătoase și au o aromă foarte intensă”, spune producătorul.

Cei mai mulți cumpărători sunt sibieni care vin special pentru produse locale, însă și turiștii se opresc tot mai des la standuri. „Mai mulți sibieni vin la noi, dar și turiști. Mulți se opresc la standul cu miere, dar și la pâine sau verdețuri”, spun comercianții.

Prețuri pentru toate buzunarele

Prețurile produselor diferă în funcție de sortiment și cantitate. Pâinea de casă se vinde cu 11 lei kilogramul, iar unele specialități ajung la 13 lei kilogramul. La standurile cu produse apicole, mierea polifloră ecologică costă 15 lei borcanul de 400 de grame și 30 de lei cel de 800 de grame. Sortimentele mai rare, precum mierea de salcâm sau cea de mană, sunt mai scumpe: 25 de lei pentru 400 de grame și 50 de lei pentru 800 de grame. Mierea de păducel, salcâm sau tei se vinde cu 20 de lei borcanul mic și 40 de lei cel mare. Microplantele sunt comercializate cu 10 lei caserola, iar salata mix costă între 10 și 20 de lei, în funcție de cantitate.

De asemenea, căpșunile, prazul și merele românești n-au lipsit de la „Vinerea Verde” din Piața Huet.

Târgul „Vinerea Verde” are loc săptămânal, în fiecare vineri, între orele 08:00 și 14:00, în Piața Huet și adună producători locali care încearcă să aducă mai aproape de sibieni gusturile autentice și produsele făcute în gospodării sau ferme mici din județ.