Pe scurt: Un șofer din Cluj a fost depistat pe DN1 conducând fără drept de circulație. Polițiștii au deschis dosar penal.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din județul Cluj, care conducea joi, 7 mai, o autoutilitară pe DN1, în apropierea localității Șelimbăr, a fost oprit în trafic de polițiștii sibieni.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice anulat. Bărbatul nu mai avea voie să conducă niciun tip de autovehicul pe teritoriul României.

“La data de 07 mai a.c., în jurul orei 12:30, în apropierea localității Șelimbăr, pe DN 1, la km 296 + 300 m, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au oprit pentru control o autoutilitară, condusă de către un bărbat, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în județul Cluj.” a transmis IPJ Sibiu

Polițiștii au întocmit pe numele acestuia un dosar penal pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce anulat. Incidentul a avut loc pe un tronson intens circulat al DN1, în apropierea localității Șelimbăr, zonă cunoscută pentru controalele frecvente ale poliției rutiere.