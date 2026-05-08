Pe scurt:

Un șofer din Cluj a fost depistat pe DN1 conducând fără drept de circulație. Polițiștii au deschis dosar penal.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din județul Cluj, care conducea joi, 7 mai, o autoutilitară pe DN1, în apropierea localității Șelimbăr, a fost oprit în trafic de polițiștii sibieni.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul avea dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice anulat. Bărbatul nu mai avea voie să conducă niciun tip de autovehicul pe teritoriul României.

La data de 07 mai a.c., în jurul orei 12:30, în apropierea localității Șelimbăr, pe DN 1, la km 296 + 300 m, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sibiu au oprit pentru control o autoutilitară, condusă de către un bărbat, în vârstă de 43 de ani, domiciliat în județul Cluj.a transmis IPJ Sibiu

Polițiștii au întocmit pe numele acestuia un dosar penal pentru conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce anulat. Incidentul a avut loc pe un tronson intens circulat al DN1, în apropierea localității Șelimbăr, zonă cunoscută pentru controalele frecvente ale poliției rutiere.

