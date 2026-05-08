În cursul nopții de vineri, 8 mai, în jurul orei 04:00, în localitatea Cisnădie, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism care circula pe strada Cindrelul, condus de o sibiancă în vârstă de 35 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Aceasta a fost condusă de urgență la spital pentru recoltarea probelor biologice.

"Autoturismul era condus pe strada Cindrelul, de către o femeie, în vârstă de 35 de ani, domiciliată în municipiul Sibiu. În urma testării alcoolscopice a conducătoarei auto a rezultat o valoare de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat" a transmis IPJ SIBIU

Cercetările sunt continuate la nivelul Poliției Orașului Cisnădie, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale care se impun.