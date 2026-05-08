Pe scurt: Administrația publică riscă să rămână fără jumătate din angajați până în 2041, iar peste 14.500 de funcționari cumulează deja pensie și salariu.

Guvernul României atrage atenția asupra unei posibile crize fără precedent în administrația publică, după ce un raport oficial arată că peste jumătate dintre angajații din sectorul bugetar ar urma să iasă la pensie în următorii 15 ani.

Potrivit unui document publicat de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, 55% dintre angajații sistemului public au vârste cuprinse între 45 și 59 de ani, ceea ce indică o îmbătrânire accelerată a personalului și un risc crescut de deficit de forță de muncă. Informațiile au fost prezentate vineri, 8 mai 2026, și sunt citate de Adevărul.

Executivul avertizează că valul de pensionări va pune o presiune uriașă pe instituțiile statului, mai ales în sectoarele deja afectate de lipsa personalului și dificultățile de recrutare. Raportul subliniază că ieșirea la pensie a unui număr atât de mare de angajați nu va însemna doar golirea unor posturi-cheie, ci și pierderea experienței acumulate în administrație timp de decenii.

Printre principalele probleme identificate se numără dificultățile în transferul de competențe către noile generații.

Autoritățile recunosc că sistemul public are probleme serioase în atragerea tinerilor, mai ales în contextul competiției cu sectorul privat și al digitalizării accelerate a pieței muncii. Deși raportul guvernamental vorbește despre „oportunități semnificative pentru înnoirea forței de muncă”, Executivul admite că procesul vine la pachet cu provocări majore, printre care reducerea deficitului de competențe digitale.

Administrația publică din România are una dintre cele mai îmbătrânite structuri din UE

Îmbătrânirea populației active nu este o problemă izolată, însă administrația publică este printre cele mai afectate domenii din România. În multe instituții, media de vârstă depășește deja 50 de ani, iar în următorul deceniu pensionările ar putea afecta simultan mii de funcționari, profesori, angajați din sănătate și personal administrativ. Experții avertizează că, fără reforme rapide, digitalizare și politici eficiente de recrutare, statul riscă să intre într-o perioadă de blocaje administrative și lipsă acută de personal calificat.

Potrivit raportului, la finalul lunii aprilie 2025, Ministerul Finanțelor a transmis următoarele date privind posturile din instituțiile publice:

Posturi aprobate: 1.511.900

Posturi ocupate: 1.287.381

Posturi vacante: 224.519

Posturi remunerate: 1.255.381

Număr de posturi ocupate de persoane care cumulează salariu și pensie: 14.522

Diferentele dintre posturile ocupate și cele remunerate sunt explicate prin concedii medicale, suspendări contractuale sau alte situații reglementate de Codul Muncii. Posturile includ toate formele de angajare (contracte individuale de muncă, funcționari publici, demnitari, contracte de mandat), însă fără o defalcare clară, nu se poate determina cu exactitate numărul de angajați.

Unele posturi pot fi ocupate de mai mulți angajați cu normă parțială, ceea ce complică estimarea numărului real de salariați, se arată în raport.

Ministerul Finanțelor a transmis și lista persoanelor plătitoare de contribuții de asigurări sociale și impozit pe venit, salariate în instituții publice și companii de subordonare centrală sau locală. Datele, transmise anonimizat, arată că salariații cu relații contractuale multiple apar ca asigurați la fiecare angajator.

Astfel, cei 1.182.190 de asigurați din instituții publice reprezintă numărul de raporturi contractuale, nu numărul de salariați unici. După eliminarea dublurilor, numărul de salariați unici asigurați în cadrul tuturor instituțiilor publice este de 1.102.010 persoane.

Raportul guvernamental evidențiază astfel riscul ca, în lipsa unor măsuri urgente, administrația publică să se confrunte cu un deficit masiv de personal și cu dificultăți majore în asigurarea funcționării instituțiilor statului. Pentru mai multe detalii despre schimbările din sistemul public, vezi și Reforma salarizării: bugetarii nu pierd bani, dar dispar „artificiile” din sistem.