Pe scurt: Un tânăr din Tălmaciu, urmărit pentru furt repetat, a fost prins pe strada Țiglari și dus direct la penitenciar.

Un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Tălmaciu, a fost depistat joi, 7 mai, de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu pe strada Țiglari.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de către Judecătoria Brașov.

“Pe numele acestuia, la data de 07 mai a.c., Judecătoria Brașov a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de furt în formă continuată. Acesta a fost condamnat să execute o pedeapsă de 1 an și 3 luni de închisoare cu executare.” a transmis IPJ SIBIU

După depistare, bărbatul a fost escortat și încarcerat în Penitenciarul Aiud, unde își va executa pedeapsa stabilită de instanță.

În ultimele săptămâni, polițiștii din Sibiu au mai pus în aplicare mandate similare, vizând persoane condamnate pentru infracțiuni de furt și fraude sau alte fapte penale.