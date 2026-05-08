Pe scurt:
Condamnat la 9 luni de închisoare pentru mărturie mincinoasă, un tânăr din Hamba a ajuns în Penitenciarul Aiud. Polițiștii l-au găsit chiar în localitatea sa.
Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr au identificat joi, 7 mai, în localitatea Hamba, un bărbat în vârstă de 29 de ani, domiciliat în aceeași localitate, pe numele căruia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea.
Bărbatul fusese condamnat la o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu executare, după ce instanța a constatat că a făcut declarații false în cadrul unui dosar penal instrumentat anterior.
“Un bărbat în vârstă de 29 de ani, domiciliat în localitatea Hamba, Judecătoria Petroșani a emis un mandat de executare a pedepsei închisorii pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă.” a transmis IPJ SIBIU
După depistare, bărbatul a fost preluat și condus la Penitenciarul Aiud, unde urmează să execute pedeapsa stabilită de judecători.
