În funcție de cartiere și de specificul fiecărei parohii, tinerii din Sibiu sunt mai mult sau mai puțin interesați să meargă la biserică. Totuși, în multe comunități religioase există tineri care își găsesc liniștea, caută sprijin spiritual sau găsesc un preot dispus să îi asculte și să le ofere sfaturi. Unii preoți spun că observă și o creștere a numărului de persoane care ajung la biserică din cauza dependenței de jocurile de noroc.

Alexandru Ioniță, de la Parohia Ortodoxă Română Sibiu-Gusterița, spune că interesul tinerilor pentru biserică diferă de la o parohie la alta. „Eu nu am observat o creștere a numărului de tineri care vin la biserică. Nu aș spune că vin mai mulți tineri decât acum cinci ani. Depinde de parohie și de confesiune. În biserica ortodoxă pot să spun că nu vin tineri atât de mulți pe cât și-ar dori preoții, pentru că nu găsesc și nu înțeleg ce se întâmplă acolo și nu are cine să le explice. Dar sunt parohii, mai ales particulare, în care sunt într-adevăr mai mulți tineri”, a spus Alexandru Ioniță.

De ce unii tineri aleg să nu mai meargă la biserică

Potrivit preotului, spațiul fizic și modul în care sunt primiți tinerii în comunitate contează foarte mult.

„Mă gândesc mai întâi la partea practică. Bisericile mai noi din Sibiu, cu spațiu mai mult și care nu sunt pline de scaune, îi ajută pe tineri să își găsească locul fizic. La noi, în Gusterița, fiind o biserică de sat, plină de scaune în care fiecare om are locul lui, de obicei persoane în vârstă, tinerii încearcă să vină, dar au experiențe neplăcute. Sunt ridicați de pe scaune și, după astfel de experiențe, fie renunță definitiv, fie își caută altundeva locul. În bisericile mai noi și mai mari, cum este cea de pe Mihai Viteazul sau cea din Turnișor, unde nu sunt scaune peste tot, tinerii își găsesc mai ușor locul”, a explicat Alexandru Ioniță.

„Tinerii caută o cateheză”

Preotul consideră că tinerii au nevoie de explicații și de activități în jurul bisericii, nu doar de participarea la slujbe. „Contează foarte mult preoții și ce oferă ei pe lângă slujbe. Sunt tineri care caută o cateheză, o explicație pe lângă slujbă, iar în unele parohii se întâmplă asta. Noi avem și o șură culturală și observ că tinerii au nevoie de spații pe lângă biserici. Unii poate nici nu intră în biserică, dar participă la astfel de activități. Se simt în siguranță și au bucuria de a participa la activități despre care știu că se desfășoară într-un mediu bun, supravegheat. Contează foarte mult și carisma preotului. Dacă preotul știe să interacționeze cu ei și nu este preocupat doar de alte probleme, atunci tinerii găsesc în el un partener de dialog. Se înfiripă o relație și se formează un grup de tineri care rămân aproape de biserică”, a spus Alexandru Ioniță.

Timp limitat pentru activități cu tinerii

Acesta atrage atenția și asupra problemelor administrative care îi împiedică pe preoți să se ocupe mai mult de activitățile dedicate tinerilor.

„De la biserică ar trebui să existe inițiativă, dar, din experiența mea, observ că preoții din oraș sunt copleșiți de activități și probleme administrative. Sunt permanent reparații, facturi mari și alte responsabilități. Când ești prins cu astfel de activități, rămâne foarte puțin timp pentru activitățile cu tinerii. În multe parohii nu există posibilitatea să fie plătit un om, poate mai tânăr și mai apropiat de vârsta lor, care să le deschidă calea spre biserică. Biserica ar trebui să facă din asta o prioritate. Toată lumea așteaptă ca preotul să facă totul singur, dar el este deja copleșit de activități administrative, slujbe și situații dificile care nu se văd pe Facebook. Sunt multe lucruri pe care preotul le face în privat și care cer timp și dedicare. De aceea este nevoie și de alți oameni din biserică care să preia activitatea cu tinerii”, a spus Alexandru Ioniță.

Oboseala și ritmul aglomerat de viață îi țin pe tineri departe de biserică

Mihail Borză, preot la Parohia Ortodoxă Turnișor I – Biserica cu hramul „Sfântului Nicolae”, spune că tinerii ajung mai rar la biserică din cauza oboselii și a ritmului tot mai aglomerat de viață.

„Familiile tinere sunt mai prezente, vin inclusiv cu bebelușii. Categoria elevilor și a liceenilor este mai puțin prezentă, dar există, mai ales de sărbători. De la o duminică la alta numărul lor este mai mic. Cred că principala cauză este supraoboseala. Schimbarea stilului de viață din ultimii ani îi afectează foarte mult. Stau mult pe calculator sau pe telefon, fie pentru teme și activități școlare, fie pentru relaxare și jocuri. Sunt foarte mulți tineri care, până să își întemeieze o familie, petrec nopțile la calculator, iar oboseala își spune cuvântul și ajung să doarmă ziua. Nu cred că este vorba despre faptul că biserica nu îi atrage, ci pur și simplu sunt foarte aglomerați cu multe sarcini și rămân cu foarte puțin timp pentru ei”, a spus Mihail Borză, preot la Parohia Ortodoxă Turnișor I – Biserica cu hramul „Sfântului Nicolae”.

La Biserica de pe Mihai Viteazul vin mulți tineri

Părintele Cristinel, de la Parohia Mihai Viteazul III – Biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae”, spune că în parohia sa există o prezență constantă a tinerilor.

„Noi fiind o biserică mai aglomerată, la noi sunt și tineri. Există o căutare și la spovedit. Avem toate palierele de vârstă, iar duminica vin și foarte mulți copii. La noi se slujește și în timpul săptămânii. Atunci sunt mai mulți pensionari, dar vin și tineri. Desigur, ne-am dori să fie și mai mulți. Sunt unii care vin constant la slujbă și alții care vin atunci când apar încercări și greutăți. Încercăm permanent să organizăm activități și se poate face și mai mult. Ceea ce încercăm este să răspundem nevoilor lor. La noi se spovedește tot timpul și ne facem timp pentru credința lor. Biserica încearcă să răspundă și noilor provocări, dar sunt lucruri care nu se potrivesc cu valorile ei. Biserica nu poate deveni o discotecă”, a spus părintele Cristinel.

Jocurile de noroc îi împing pe unii spre biserică

Preotul spune că dependența de jocurile de noroc este una dintre problemele tot mai des întâlnite în rândul familiilor care caută ajutor spiritual.

„Jocurile de noroc sunt un fenomen în creștere. Vin mulți oameni și multe familii chinuite de această problemă. Nu sunt afectați doar tinerii, ci toate categoriile de vârstă. Tinerii sunt însă mai ușor de influențat în această direcție. Unele familii au început să își petreacă timpul liber în astfel de medii. După ce ies de acolo, mulți simt că nu mai au direcție. Sunt foarte multe ecrane și o presiune continuă a imaginilor care se schimbă rapid și captează atenția. Observăm la copii și la tineri că nu mai au răbdare să citească autori clasici sau texte descriptive. Li se par plictisitoare din cauza excesului de ecrane. Noi întâlnim oameni care vin la biserică și din cauza excesului de telefon. Inevitabil, ajung la o căutare sufletească”, a spus părintele Cristinel.