Pe scurt: Un nor de cenușă de 10 kilometri a acoperit zona după erupția vulcanului Dukono, iar echipele de salvare caută încă zece persoane dispărute.

O erupție violentă a vulcanului Dukono a avut loc vineri, 8 mai 2026, pe insula Halmahera din estul Indoneziei.

Potrivit HotNews.ro, erupția a aruncat un nor de cenușă la aproximativ 10 kilometri în atmosferă, iar trei excursioniști, dintre care doi erau străini, au murit.

Alte zece persoane sunt date dispărute în această zonă, care era interzisă turiștilor din cauza activității vulcanice intensificate. Echipele de salvare continuă căutările în regiunea afectată.

Autoritățile locale au avertizat că cenușa vulcanică se îndreaptă spre nord, afectând zonele rezidențiale și orașul Tobelo.

„Cenuşa se îndreaptă spre nord, astfel încât zonele rezidenţiale şi oraşul Tobelo trebuie să fie vigilente în faţa ploilor de cenuşă vulcanică”, a declarat Lana, reprezentantă a autorităților locale, într-un comunicat.

Lana a precizat că fumul vulcanic ar putea reprezenta un pericol pentru sănătatea publică și ar putea perturba serviciile de transport din regiune.

Indonezia, o țară arhipelag situată pe centura de foc a Pacificului, se confruntă frecvent cu activitate seismică și vulcanică, din cauza ciocnirii plăcilor tectonice.