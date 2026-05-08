Reprezentanții Tursib au anunțat că în cursul zilei de vineri, 8 mai, circulația autobuzelor de pe traseul 8 va fi deviată temporar, ca urmare a lucrărilor desfășurate pe strada Viitorului, în zona blocurilor noi ANL.

Modificările vor fi valabile în intervalul orar 09:00 – 17:00.

Traseul 8

Dus: Zăvoi – str. Gh. Asachi – Piața Iancu de Hunedoara – str. E. A. Bieltz – șos. Alba Iulia – str. Malului – str. Cibinului – str. Viitorului – dreapta înainte de blocurile ANL – prima la stânga printre blocurile ANL – str.Viitorului – str Emil Racoviță – str. Teilor – str. Reșița – str. Vulcan – Calea Gușteriței – str. Strungului – str. Henri Coandă – Sembraz.

Întors: Sembraz – str. Henri Coandă – str. Principatele Unite – str. Oțelarilor – str. Macaralei – Calea Gușteriței – str. Viitorului – str. Vadului – str. Reșița – str. E. Racoviță – str. Viitorului – prima la dreapta printre blocurile ANL – dreapta în capătul străzii – str.Viitorului – str. Rusciorului – str. Râului – str. Metalurgiștilor – str. Distribuției – str. Autogării – șos. Alba Iulia – str. E. A. Bieltz – Piața Iancu de Hunedoara – str. Gh. Asachi – Zăvoi.

Autobuzele nu vor mai deservi stația Viitorului Blocuri 2. Îmbarcarea și debarcarea călătorilor se va face imediat după virajul la stânga dintre blocurile ANL.