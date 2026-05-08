Istoria se repetă la Sibiu. După aparițiile urșilor semnalate la începutul lunii mai în Cartierul Arhitecților, Șelimbăr și Gușterița, un nou exemplar a fost văzut acum pe Calea Poplăcii. Speriați, sibienii cer măsuri urgente din partea autorităților.

Un urs a apărut joi seară, pe 7 mai, în jurul orei 20:00, pe Calea Poplăcii. Marius a surprins pe cameră cum animalul a ieșit brusc din vegetație și a traversat drumul, obligându-l pe șofer să frâneze violent.

Printre cei care au trecut prin momente de spaimă se numără și Raluca S., care spune că zona a devenit un adevărat traseu regulat pentru urși:

„Și eu l-am văzut săptămâna trecută, exact așa mi-a trecut prin fața mașinii, tot acolo, dar era mai întuneric. Pur și simplu traversează fără nicio teamă de lumini sau zgomot”, a declarat sibianca.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Pericolul este cu atât mai mare cu cât zona este tranzitată constant de bicicliști și pietoni. Un alt sibian revoltat cere măsuri urgente, făcând legătura cu prezența animalului în locurile de agrement:

„Să îi facă ceva dacă e același de pe pista de biciclete de pe Dumbrăvii! Macar să îl prindă și să îl ducă la Grădina Zoologică, nu să ne fie frică să mai scoatem copiii afară!”

Din Cartierul Arhitecților, în Gușterița: Sibiul, sub asediu

După o serie de apariții îngrijorătoare în Cartierul Arhitecților și Șelimbăr la începutul lunii, focarul de panică s-a mutat în Gușterița. Cristian, un localnic care a dat nas în nas cu ursul chiar vinerea trecută, pe 1 mai, a descris o experiență terifiantă în zona parcului Gușterland, unde animalul se plimba nestingherit. Bărbatul se simte abandonat de autorități, considerând că pancartele de avertizare sunt inutile în fața pericolului real.

„Este revoltător; am impresia că autoritățile nu vor mișca un deget până când nu se va întâmpla o tragedie și va muri cineva. Tot vinerea trecută am dat peste un alt urs la capătul străzii Cireșului. Ne este pur și simplu frică să mai ieșim pe străzi”, spune Cristian, avertizând că nu va mai tăcea dacă acest asediu persistă.

Ivan, un alt sibian, a raportat o apariție îngrijorătoare chiar pe data de 6 mai. Acesta a observat un urs în apropierea liniei de tramvai, în vecinătatea fostei fabrici Sitex din pădurea Dumbrava, pe segmentul dintre Rășinari și Muzeul Satului.

Află mai multe- După Cartierul Arhitecților, urșii au mai apărut în două zone din Sibiu: la Gușterland și în zona fostei fabrici Sitex / video

Trei urși văzuți weekendul trecut

Din păcate, situația nu este una izolată, întreg județul Sibiu fiind marcat de o activitate intensă a urșilor în primele zile ale lunii mai 2026. Înainte ca atenția să se mute din nou spre Gușterița, Cartierul Arhitecților și zonele sale limitrofe au fost scena a numeroase apariții care au pus autoritățile pe jar.

Detalii aici- Urșii coboară din ce în ce mai des în comunități: trei văzuți în weekend la Sibiu, Păltiniș și Moșna