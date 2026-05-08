Pe scurt: Diplomați greci au vizitat Sibiul și au discutat cu autoritățile locale despre economie, turism, cultură și tradiția militară.

Ambasadorul Greciei în România, Evangelia Grammatika, împreună cu atașatul militar al Greciei în România, căpitan (N) Spyridon Tigkarakis, au efectuat joi, 7 mai 2026, o vizită oficială la Sibiu, unde s-au întâlnit cu primarul Astrid Fodor. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, aceasta a fost prima vizită oficială a ambasadorului Greciei în oraș.

Discuțiile au vizat mai multe teme de interes pentru comunitatea locală și pentru relațiile bilaterale. Printre subiectele abordate s-au numărat dezvoltarea economică a Sibiului și proiectele urbane aflate în derulare, promovarea Sibiului ca destinație turistică, rolul central al culturii în viața orașului, precum și tradiția militară a Sibiului, consolidată în prezent prin instituțiile de învățământ și prin prezența Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est.