Pe scurt:
Diplomați greci au vizitat Sibiul și au discutat cu autoritățile locale despre economie, turism, cultură și tradiția militară.
Ambasadorul Greciei în România, Evangelia Grammatika, împreună cu atașatul militar al Greciei în România, căpitan (N) Spyridon Tigkarakis, au efectuat joi, 7 mai 2026, o vizită oficială la Sibiu, unde s-au întâlnit cu primarul Astrid Fodor. Potrivit Primăriei Municipiului Sibiu, aceasta a fost prima vizită oficială a ambasadorului Greciei în oraș.
Discuțiile au vizat mai multe teme de interes pentru comunitatea locală și pentru relațiile bilaterale. Printre subiectele abordate s-au numărat dezvoltarea economică a Sibiului și proiectele urbane aflate în derulare, promovarea Sibiului ca destinație turistică, rolul central al culturii în viața orașului, precum și tradiția militară a Sibiului, consolidată în prezent prin instituțiile de învățământ și prin prezența Comandamentului Corpului Multinațional Sud-Est.
Ultima oră
- Ploi torențiale, vijelii și grindină: ANM a emis două coduri galbene pentru România acum 6 minute
- Două cazuri de hantavirus la Sibiu: ambii pacienți s-au vindecat acum 11 minute
- Ambasadoarea Greciei, vizită oficială la Prefectura Sibiu: au discutat despre noile amenințări din Europa / foto acum 25 de minute
- Zona din jurul Școlii 25 din Sibiu, transformată în spațiu cu trafic restricționat acum 44 de minute
- Traseul 8 Tursib, deviat temporar din cauza lucrărilor de pe strada Viitorului acum o oră