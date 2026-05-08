Pe scurt: Vremea rămâne instabilă, cu ploi abundente mai ales la munte, dar temperaturile se mențin în limite normale pentru perioada următoare.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri, 8 mai 2026, prognoza pentru următoarele patru săptămâni, potrivit Mediafax.

Specialiștii anunță că temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă, însă regimul de precipitații va fi, în general, peste media obișnuită, mai ales în zonele montane.

Săptămâna 11–18 mai: temperaturi normale și ploi abundente în majoritatea regiunilor

În intervalul luni, 11 mai – luni, 18 mai, valorile termice se vor menține la niveluri specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, cu accent pe zonele montane, unde se așteaptă cantități mai mari de precipitații.

Aceste estimări vin după o perioadă cu ploi aproape zilnic și temperaturi de vară în prima parte a lunii mai.

În săptămâna 18–25 mai, temperaturile medii vor rămâne apropiate de normal în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi peste medie în zona Carpaților Orientali, dar local deficitare în sud-vestul țării. În restul teritoriului, regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă.

Săptămâna 25 mai – 1 iunie: temperaturi și precipitații în limite normale

Intervalul 25 mai – 1 iunie va aduce temperaturi medii apropiate de cele normale la nivel național. Regimul de precipitații estimat pentru această săptămână va fi, de asemenea, în limitele normale pentru toate regiunile.

Săptămâna 1–8 iunie: precipitații ușor deficitare la munte, normale în rest

În perioada 1–8 iunie 2026, mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare local în zona montană, iar în restul țării se vor menține la niveluri normale.