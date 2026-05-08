Pe strada Fântânele din cartierul Valea Aurie a fost instituită din această săptămână o zonă rezidențială, Primăria Sibiu instalând indicatoarele corespunzătoare ce marchează acest spațiu cu reguli speciale de circulație.

Măsura a fost propusă și aprobată de către Comisia de sistematizare a circulației în primul rând pentru a crește siguranța elevilor Școlii nr. 25, la intrarea și ieșirea de la cursuri.

Practic, conform Codului Rutier, prin instituirea acestei zone rezidențiale, pietonii se pot deplasa inclusiv pe partea carosabilă. Conducătorii auto sunt obligați să circule cu o viteză de cel mult 20 km/h, să nu staționeze sau să parcheze vehiculul în afara spațiilor destinate și să nu împiedice circulația pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească.

Șoferii care circulă în zonă sunt atenționați să respecte semnificația indicatoarelor amplasate și să circule cu atenție sporită, pentru siguranța copiilor.