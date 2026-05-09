Actorul Ioan Isaiu, cunoscut pentru rolurile sale din telenovele, dar și din teatru, a murit la vârsta de 56 de ani.

Potrivit informațiilor obținute de Cluj24, actorul se afla la București, la filmări, în momentul în care i s-a făcut rău. Acesta ar fi suferit un infarct, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Ioan Isaiu s-a născut în 25 august 1969 la Hunedoara și a absolvit Facultatea de Filologie a Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Teatru, promoția 1995. În perioada 1995-2001 a fost actor al Teatrului Național Cluj-Napoca, iar din 2017 a revenit din nou aici.

El a ajuns cunoscut la nivel național datorită rolurilor din telenovele românești și producții TV, precum Secretul Mariei, Aniela, Iubire și Onoare.