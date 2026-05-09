Un accident de circulație s-a produs pe DJ 106, în dreptul localității Daia. Trei mașini au fost implicate în eveniment.

„Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce conducea un autoturism având direcția de deplasare spre Agnita, un bărbat în vârstă de 56 de ani, domiciliat în localitatea Vurpăr, din cauza nepăstrării distanței de siguranță, a intrat în coliziune cu autoturismul din fața sa, condus de un tânăr în vârstă de 25 de ani, domiciliat în localitatea Roșia, care se deplasa în aceeași direcție de mers, acesta fiind ulterior proiectat în autoturismul din fața sa, condus de un bărbat în vârstă de 56 de ani, domiciliat în județul Brașov”, transmit reprezentanții IPJ Sibiu.

Pasagera din autoturismul condus de tânărul în vârstă de 25 de ani, și anume o femeie în vârstă de 62 de ani, domiciliată în localitatea Roșia, a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

Fără mari probleme de trafic.