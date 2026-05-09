Pe scurt: Dosarele OZN declasificate includ relatări despre lumini misterioase și obiecte neidentificate observate de astronauți pe Lună și în spațiu.

Administrația președintelui american Donald Trump a făcut publice o serie de dosare OZN anterior clasificate, într-un demers pe care Casa Albă l-a numit o acțiune de „transparență totală” față de publicul american. Potrivit Mediafax, documentele au fost publicate de Departamentul Apărării al SUA și includ transcrieri ale discuțiilor purtate de astronauții misiunilor Apollo și Gemini cu centrul de control NASA.

Lumini misterioase și obiecte neidentificate în timpul Apollo 11

Printre cele mai notabile dezvăluiri se află declarațiile astronautului Buzz Aldrin, care a descris un obiect de dimensiuni considerabile observat în apropierea Lunii în timpul misiunii Apollo 11 din 1969. „Primul lucru neobișnuit pe care l-am văzut a fost destul de aproape de Lună. Avea o dimensiune considerabilă”, a spus Aldrin, menționând că a folosit un monoclu pentru a analiza obiectul. Astronautul a mai raportat „mici blițuri” în interiorul cabinei spațiale, apărute la intervale regulate, precum și o sursă puternică de lumină pe care a asociat-o cu „un posibil laser”.

Astronauții Apollo 17 și Gemini VII au raportat fenomene similare

Documentele declasificate includ și mărturiile echipajului misiunii Apollo 17 din 1972. Pilotul Ronald Evans a descris „particule foarte strălucitoare” care pluteau în apropierea navei spațiale, iar astronautul Harrison Schmitt a comparat fenomenul cu „artificiile de 4 iulie”.

Un alt episod menționat în dosare este cel al astronautului Frank Borman, care a raportat un „obiect neidentificat” în timpul misiunii Gemini VII din 1965.

Pentagonul analizează o fotografie cu trei puncte luminoase surprinse pe cerul lunar

Noile documente fac referire la o fotografie realizată în timpul misiunii Apollo 17, care surprinde trei puncte luminoase dispuse într-o formațiune triunghiulară pe cerul lunar. Pentagonul a precizat că imaginea era deja cunoscută publicului, însă o analiză preliminară sugerează că obiectul surprins ar putea reprezenta „un obiect fizic din scenă”. Departamentul Apărării a anunțat că investighează în continuare fotografia și că analiza completă va fi publicată după finalizarea anchetei. Oficialii americani au precizat că au recuperat filmul original al misiunii Apollo 17 pentru o examinare detaliată.

Publicarea acestor dosare OZN declasificate a generat numeroase reacții în mediul online și a reaprins dezbaterea privind existența fenomenelor aeriene neidentificate observate de astronauți și piloți militari americani de-a lungul decadelor.