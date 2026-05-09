Pe scurt: Adrian Echert, deputat USR, subliniază importanța primului raport complet despre administrația publică, publicat de Guvern. El critică întârzierea centralizării datelor și opacitatea sistemului, arătând că abia acum există cifre oficiale despre costurile și structura statului.

Adrian Echert, deputat USR, a reacționat pe Facebook, după ce Guvernul României a publicat primul raport complet despre administrația publică din România. Echert spune că deși au trecut peste trei decenii de la începutul tranziției postcomuniste, abia acum există o centralizare oficială a datelor despre structura și costurile aparatului de stat.

Raportul aduce pentru prima dată cifre clare despre statul român

Potrivit lui Echert, raportul arată că România are în prezent 1,2 milioane de angajați în sectorul public, 14.000 de instituții active și 1.735 de companii de stat. Dintre acestea, 314 sunt deja în faliment sau insolvență, dar continuă să existe pe hârtie, consumând resurse publice. Cheltuielile cu salariile din sectorul public ajung la 164 de miliarde de lei anual.

Deputatul subliniază că, până la publicarea acestui raport, nu exista o imagine clară asupra acestor date, deși ele erau disponibile la nivelul fiecărui minister sau instituție. „Nu pentru că datele nu existau — ci pentru că erau dispersate între numeroase instituții. Fiecare minister, propriul Excel. Propriul sertar. Fragmentare instituțională, îi spune raportul. Noi îi spunem altfel: opacitate convenabilă”, a comentat Echert.

Lipsa de transparență a blocat reforma administrației

Documentul, analizat de Adrian Echert, evidențiază că lipsa unei centralizări a permis perpetuarea unui sistem opac, în care reforma administrației era imposibil de realizat fără date concrete. „Când nu știi cât costă statul, nu poți să-l reformezi. Când nu poți să-l reformezi, îl poți folosi. Ăsta e modelul care a funcționat 35 de ani”, a mai precizat deputatul USR.

Acum, pentru prima dată, există cifre oficiale și o imagine de ansamblu asupra costurilor și structurii administrației publice. Întrebarea pe care o ridică Echert este dacă aceste date vor fi folosite pentru a implementa reforme reale sau vor rămâne doar arhivate pe platforma guvernamentală.

Raportul apare într-un context în care peste jumătate dintre angajații din administrație se apropie de pensie, ceea ce pune presiune suplimentară pe sistemul public.