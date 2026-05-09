Pe scurt: Criza de kerosen amenință să blocheze milioane de pasageri în Europa, iar companiile aeriene pregătesc planuri de urgență. Situația se agravează pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Aeroporturile din Europa se confruntă cu perspectiva unor anulări masive de zboruri în vara anului 2026, pe fondul unei posibile penurii de kerosen generate de blocada Strâmtorii Ormuz. Potrivit Digi24, directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA) a avertizat că anulările ar putea începe chiar de la sfârșitul lunii mai, dacă nu se găsesc rapid rute alternative de aprovizionare și nu se implementează planuri de economisire a combustibilului.

Avertismentul IATA vine după ce șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a estimat că Europa ar putea rămâne fără kerosen în aproximativ șase săptămâni. Ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, a cerut măsuri urgente pentru a preveni o criză majoră: „Nu ar trebui să abordăm doar problema prețurilor, ci trebuie să avem în vedere și securitatea aprovizionării în permanență”, a declarat Klingbeil, citat de presa germană.

Declarațiile sale deschid o nouă dispută cu ministrul german al Economiei, Katherina Reiche (CDU), care susține că Germania produce kerosen și în rafinăriile proprii și nu depinde exclusiv de importuri. Totuși, Klingbeil a subliniat că efectele războiului din Iran pot fi de lungă durată: „Ne aflăm într-o situație la fel de dificilă ca și criza energetică care a urmat invaziei rusești în Ucraina”, a spus vicecancelarul, după participarea la reuniunile de primăvară ale FMI și Băncii Mondiale la Washington.

Ministrul Economiei, Katherina Reiche, a anunțat că există contramăsuri pregătite pentru o eventuală penurie de kerosen, dar a avertizat împotriva alarmismului: „Alarmismul privind kerosenul nu este de ajutor”, a declarat Reiche pentru agenția germană de presă, menționând că situația aprovizionării diferă de la o piață la alta.

Ralph Beisel, directorul general al Asociației Aeroporturilor Germane (ADV), a declarat pentru Welt am Sonntag că Germania ar putea fi afectată chiar mai grav decât se estima inițial: „Sunt temeri că vor fi anulate și alte zboruri, în special de către companiile aeriene low-cost și către destinații cu o importanță turistică mai mică.” Beisel a precizat că, în cel mai rău scenariu, unele aeroporturi ar putea avea o reducere a capacității de 10%, ceea ce ar afecta 20 de milioane de pasageri la nivel național. Unele destinații ar putea fi eliminate complet din program, iar altele ar urma să fie operate mai rar și la prețuri mai mari.

Companiile aeriene europene au început să elaboreze planuri de urgență pentru deficitul de kerosen. Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a declarat pentru presa italiană că, deși nu există încă o criză concretă, problema aprovizionării se agravează săptămânal din cauza menținerii blocadei Strâmtorii Ormuz. O’Leary, care conduce cea mai mare companie aeriană europeană după numărul de pasageri, cu peste 3.000 de zboruri zilnic, a menționat că până la începutul lunii iunie nu se așteaptă o criză a combustibilului, dar nu a oferit detalii despre ce se va întâmpla ulterior. El a refuzat să confirme dacă Ryanair are un plan specific pentru a gestiona un eventual deficit, precizând că orice detaliu ar putea speria pasagerii. „Facem o analiză aprofundată; știm unde am putea interveni imediat, dacă este necesar”, a spus O’Leary.

Alți manageri din industrie, sub protecția anonimatului, au confirmat că există deja măsuri pregătite și o listă de rute care pot fi suspendate imediat în caz de nevoie. Compania olandeză KLM a anunțat deja anularea a 80 de zboruri în luna mai, motivând că acestea nu mai sunt profitabile din cauza creșterii costurilor cu combustibilul.

Potrivit estimărilor, dacă situația nu se ameliorează, milioane de pasageri ar putea fi afectați de anulări sau reduceri de frecvență pe numeroase rute europene. Situația este monitorizată atent de autorități și de companiile aeriene, care caută soluții pentru a limita impactul asupra călătorilor.

Criza actuală vine după o serie de anulări de zboruri din mai 2026 din cauza deficitului de kerosen și pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.