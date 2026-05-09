Pe scurt: Tunelul Poiana va avea peste 16.000 de inele, fiecare cântărind 10 tone. Producția acestora marchează un pas important în construcția autostrăzii care traversează Carpații.

A început producția inelelor pentru tunelul Poiana, cel mai lung tunel de pe Autostrada Sibiu–Pitești, aflat pe secțiunea 3 a proiectului. Potrivit Economica.net, care citează DRDP Craiova, fiecare inel va avea o greutate de 10 tone, iar în total vor fi fabricate peste 16.000 de bucăți.

Tunelul Poiana va avea o lungime de 1.780 de metri și este situat pe raza DRDP Craiova. Acesta va fi primul tunel de autostradă din România săpat cu ajutorul unui TBM (Tunnel Boring Machine), au precizat reprezentanții regionalei.

Fiecare inel al tunelului va fi compus din 9 segmente, cu o grosime de 50 de centimetri, iar diametrul exterior al inelului va ajunge la 12,5 metri. Aceste detalii tehnice au fost prezentate de Regionala din Bănie, care coordonează lucrările pe această porțiune.

Secțiunea 3, între Cornetu și Tigveni, este una dintre cele două secțiuni majore ale autostrăzii A1 Sibiu–Pitești care vor traversa efectiv Carpații, asigurând astfel circulația continuă pe Coridorul Pan-European 4, ce leagă Constanța de Nădlac și traversează România.