Pe scurt: Un incendiu devastator a distrus complet Cabana Gențiana din Retezat. Intervenția pompierilor a fost îngreunată de accesul dificil, iar cauza probabilă a fost un coș de fum necurățat.

Cabana Gențiana din Munții Retezat, unul dintre cele mai cunoscute refugii montane din România, a fost distrusă complet de un incendiu izbucnit în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Potrivit Radio România Actualități, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara a anunțat că intervenția a fost una dificilă, din cauza poziționării cabanei la 1.670 de metri altitudine, în zona Valea Pietrelor.

Incendiul a fost semnalat în cursul nopții, iar echipajele de pompieri din cadrul Detașamentului Hunedoara și Gărzii de Intervenție Baru au plecat spre locul intervenției cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială de primă intervenție și comandă. Din cauza terenului accidentat, pompierii au fost nevoiți să lase autospecialele și să parcurgă pe jos traseul montan, drumul durând aproape trei ore.

Sursa foto: Salvamont Hunedoara

„Traseul de munte parcurs de pompieri pedestru a durat aproape trei ore. Colegii noștri au ajuns la locul intervenției în jurul orei 02.30. Cabana, cu o suprafață de aproximativ 250 de metri pătrați, a ars în totalitate. Focarele existente au fost lichidate și astfel, a fost eliminat riscul propagării incendiului la vegetația din jur și la pădure”, au transmis reprezentanții ISU Hunedoara.

La momentul izbucnirii incendiului, în cabană nu se aflau persoane, au precizat autoritățile. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă a incendiului a fost identificată ca fiind un coș de fum necurățat.

Sursa foto: Salvamont Hunedoara

Cabana Gențiana a fost construită în 1963 ca refugiu montan pentru turiști și avea o capacitate de 42 de locuri. Era considerată ultima cabană autentică din zona nordică a Munților Retezat. În ultimii ani, cabana a fost administrată de Asociația „Floarea Reginei” din Valea Jiului.