Pe scurt: Un pacient cu o macetă în cap a intrat pe picioarele lui în spital și a stat calm pe hol, folosindu-și telefonul. Detaliile cazului au uimit personalul medical.

Un bărbat din India a ajuns singur la spital cu o macetă înfiptă în cap, după ce lama i-a pătruns aproximativ patru centimetri în craniu. Potrivit Mediafax, incidentul a avut loc în cursul acestei săptămâni, iar cazul a fost relatat inițial de publicația India Today.

Victima s-a prezentat pe picioarele sale la unitatea medicală și a așteptat pe hol să fie preluată de un medic, timp în care s-a jucat pe telefonul mobil. Personalul spitalului a fost surprins de calmul bărbatului, care nu părea să fie afectat de gravitatea rănii.

Chirurgii au intervenit și au reușit să extragă lama din capul pacientului. Starea acestuia este stabilă, iar în prezent se află în proces de recuperare.

