CSC 1599 Șelimbăr a câștigat sâmbătă la Cisnădie, 4-1 cu FC Bacău și ”călăreții roșii” merg la ”barajul” de menținere în Liga cu CS Dinamo.

Pe o ploaie torențială, care a transformat terenul de la Cisnădie în mocirlă, CSC Șelimbăr și-a jucat șansa de supraviețuire în Liga 2. Aflat la egalitate de puncte cu Satu Mare, Șelimbărul trebuia să câștige cu Bacăul, pentru a își asigura locul la barajul de menținere, cu CS Dinamo.

Aflați sub presiune, ”călăreții roșii” au atacat din start și au avut prima mare ocazie în minutul 20, când șutul lui Wiktorski a lovit bara porții moldovene. Golul sibienilor vine în minutul 33, când Luca pasează decisiv pentru Bucuroiu, care deschide scorul la Cisnădie.

CSC Șelimbăr se desprinde în minutul 37, când portarul Bacăului scapă o minge în față, Telcean e pe fază și înscrie.

FC Bacău are reacție și reduce imediat din handicap, prin Chirilă, care înscrie cu un voleu din 12 metri. La pauză, echipa lui Beza era în grafic și conducea cu 2-1.

Șelimbăr se liniștește după pauză, când Bucuroiu reușește o acțiune frumoasă, concretizată de D. Benzar. Jocul curge în favoarea sibienilor, care mai marchează încă o dată în minutul 81, prin A. Șerban. Până la final, oaspeții rămân și în inferioritate numerică. De remarcat și revenirea pe gazon a lui G. Monea, după un an și jumătate de absență. S-a terminat 4-1, dar sibienii mai au de tras pentru a rămâne în Liga 2.

CSC Șelimbăr a evitat retrogradarea directă, dar va juca un baraj de supraviețuire în dublă manșă cu CS Dinamo, ocupanta locului 6 în cealaltă serie de play-out. Prima manșă se va disputa în Capitală, iar returul la Cisnădie.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Telcean (Monea 87), Natea, Wiktorski, Mihart – Luca, Boboc (Ayine 83) – P. Petrescu, D. Benzar (T. Ivan 87), Lenghel – Bucuroiu (Vuc 73). Antrenor: E. Beza

